Белый дом: наступает "золотая эра" американской энергетики

Президент США Дональд Трамп объявил 29 июня о мерах, которые, по его словам, откроют "золотую эру" в энергетической политике Соединенных Штатов. Произойдёт обновление ядерной энергетики и ослаблены ограничения на экспорт американских энергоносителей.

Трамп, выступая в министерстве энергетики, заявил, что США будут продавать энергоносители по всему миру и тем самым укреплять "мощь США" в глобальном масштабе. Сжиженный газ будет экспортироваться на азиатские рынки, уголь – на Украину, а ограничения на кредитования зарубежных угольных проектов будут сняты.

Что касается развития энергетики внутри США, администрация Трампа намерена добиваться большей эффективности атомных электростанций. В США доля электроэнергии, получаемой на АЭС, составляет около 20 процентов от общего объема вырабатываемой в стране электроэнергии.

Заинтересованность Трампа в более активном развитии традиционных источников энергии, вызывает настороженность у поборников "защиты климата". 1 июня президент США объявил о выходе из Парижского соглашения по климату. На предстоящем в начале июля саммите "большой двадцатки", как уже заявили некоторые его участники, основное внимание будет уделено проблеме "глобального потепления".