Московская патриархия: сбор подписей за запрет "Матильды" – ошибка

В Московской патриархии считают ошибкой сбор подписей за запрет фильма Алексея Учителя "Матильда", который организовала Ханты-Мансийская епархия. Об этом написал в фейсбуке Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В документе, который опубликовал в своем "Живом журнале" протодиакон Андрей Кураев, в частности говорится, что фильм "Матильда" "является сознательной антиисторической подделкой, направленной на дискредитацию, глумление и клевету" и несет в себе оскорбление религиозных чувств верующих. Согласно циркуляру, настоятелей приходов обязывают провести сбор подписей за запрет производства и проката картины.

Так называемые православные активисты из движения "Царский крест" составили всенародную соборную молитву, в которой просят запретить выход на экраны фильма Алексея Учителя. Движение также собирает подписи за запрет картины, которые будут направлены депутатам, в Министерство культуры и президенту России. Владимир Путин ранее в ходе прямой линии заявил, что никто не пытается запретить показ "Матильды".

В картине Алексея Учителя, которая должна выйти в прокат в октябре, рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Депутат Госдумы Наталья Поклонская в течение нескольких месяцев ведет борьбу за запрет фильма, несмотря на то, что работа над ним еще не завершена.