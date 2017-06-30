Суд оставил дом, где родился Гитлер, в собственности Австрии

Конституционный суд Австрии в пятницу признал законным экспроприацию дома, в котором родился Адольф Гитлер, сообщает Reuters. Это было сделано для того, чтобы постройка в городке Браунау-на Инне не стала местом паломничества неонацистов, попав в частные руки, пояснил министр внутренних дел Вольфганг Соботка.

Закон, по которому дом перешел в собственность Австрийской Республики, оспаривала бывшая владелица недвижимости. Ее родители купили трехэтажное строение в 1913 году, а в 1938-м их вынудили его продать. Мать заявительницы выкупила здание после окончания Второй мировой войны.

Закон, по которому дом перешел государству после выплаты собственнику отступных, вступил в силу 14 января.