В Калининграде на митинге задержаны активисты "Открытой России"

В Калининграде на согласованном митинге против введения так называемой "презумпции доверия" к полицейским задержаны трое активистов "Открытой России". Якова Григорьева, Петра Зуева и Константина Крейна обвинили в "осуществлении деятельности нежелательной организации". По этой статье активистам грозят штрафы до 15 тысяч рублей.

1 июня замглавы МВД Игорь Зубов, выступая в Совете Федерации, потребовал введения законодательных норм, согласно которым любые действия полицейских должны "априори считаться правомерными". Только так, по мнению Зубова, граждане будут выполнять требования сотрудников правоохранительных органов.

В апреле российские власти признали зарегистрированную в Великобритании организацию "Открытая Россия" нежелательной. В самой "Открытой России" заявили, что это решение никак не повлияет на деятельность одноименного российского общественно-сетевого движения.

В Нижнем Новгороде в офисе "Открытой России" в воскресенье неизвестные выбили дверь. Преступники похитили дипломы сотрудников офиса о высшем образовании и флаг движения.