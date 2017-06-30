"Я не эмигрант"

Координатор движения "Открытая Россия" в Татарстане и заместитель председателя этого федерального движения Илья Новиков временно покинул страну из-за преследования правоохранительных органов. По его словам, "постоянные попытки проведения обысков и выемок в месте моей работы, проводимые с грубейшими нарушениями закона, превратились в процессуальный терроризм со стороны оперативников МВД".

Как пишет Илья Новиков на своей странице в "ВКонтакте", полицейские "путем шантажа и запугивания" пытаются его привлечь в качестве свидетеля "по очевидно сфабрикованным уголовным делам". Новиков подчеркнул, что вернется в Россию при первой возможности.

В конце мая в офисе компании "РАЙДЕН" в Казани, которую возглавляет Новиков, прошли обыски, в ходе них полиция изъяла бухгалтерскую документацию и ноутбуки. В конце апреля Новикова арестовали на пять суток за организацию акции "Надоел", которая 29 апреля состоялась во многих городах России с целью призвать президента Владимира Путина отказаться от участия в выборах главы государства в 2018 году.

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​Журналисты сайта "Idel.Реалии" корпорации Радио Свободная Европа\Радио Свобода связались с Ильей Новиковым, чтобы расспросить его о принятом решении:

– Все началось с обысков в "Открытой России", потом они бросились на мой бизнес (Илья Новиков является владельцем 50 процентов управляющей компании "РАЙДЭН". – РС). Обыски не заканчивались, затем появилось какое-то уголовное дело, где я прохожу свидетелем. Но что там точно инкриминируется, какие основания – пока вообще ничего непонятно. Я попросил совета у "Агоры" (международная правозащитная организация. – РС). Их адвокат по экономическим делам обратился в Следственное управление Республики Татарстан по поводу всех деталей дела, которых сейчас очень мало. Следователи хотят меня видеть, но это не взаимно... И поэтому, чтобы избежать этой встречи, было принято решение выехать из страны.

– Можете раскрыть какие-то детали того дела, по которому вы проходите свидетелем?

– Деталей очень мало. Но это связано с управляющей компанией.

– В отношении какого субъекта завели дело?

– Я не могу об этом пока говорить, этим занимается адвокат. Когда появятся какие-то подробности, я сообщу.

​– Что конкретно стало последней каплей, чтобы вы решили уехать из России?

– Не очень хочется повторять историю людей, которых просто забирали и сажали в СИЗО. Дело от начала и до конца высосанное из пальца, нет никакой юриспруденции, оно завелось просто, чтобы наказать меня и не давать заниматься политической деятельностью в этот избирательный период. Поэтому, сопоставив факты и посоветовавшись с юристами, я принял такое решение. Но я не считаю, что это эмиграция, я не собираюсь просить никаких политических убежищ. Если эмигрировать, то придется ставить крест на публичной политике. Я не собираюсь этого делать, я собираюсь вернуться через какое-то время в Россию, в Казань, и продолжить делать то, чем я занимаюсь.

– Где сейчас находится ваша семья?

– Семья дома. Я в Европе.

– Когда планируете вернуться в Россию?

– Когда появится какая-то определенность. Юристы сейчас будут обжаловать постановление о возбуждении этого дела. Материалы пока никто не раскрывает. Безусловно, это только политика. С таким "наездом" экономические дела не ведут.

Илья Новиков – гость видеопроекта сайта "Idel.Реалии" "Реальные люди". 29 мая 2017 года:

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