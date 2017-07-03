Катюша, Матильда и усатый трактор

Доброе утро!

В США сегодня отмечают День независимости. В Минске свой День независимости отметили вчера. Перед началом парада Александр Лукашенко произнес речь про безответственную гонку вооружений, на которую готова ответить современная белорусская армия. “Каждый сможет убедиться: у нас есть все необходимое, чтобы дать отпор любому агрессору”, – сказал президент Беларуси.

Акция белорусской оппозиции собрала около двухсот человек, они протестовали против совместных с Россией военных учений “Запад-2017”.

О совместных учениях с Россией договаривается с Путиным в Москве председатель КНР Си Цзиньпин (о создании китайскоязычного российского телеканала “Катюша”, который, вероятно, будет эти учения освещать, уже договорились). На самом деле речь на переговорах, конечно, идет о согласованной позиции на саммите “большой двадцатки” в Гамбурге, но аккомпанементом обсуждаются разные инвестпроекты. Это очень кстати, потому что за последние четыре месяца иностранные инвесторы вывели из России рекордные 1,6 млрд долларов.

Главная российская экономическая новость, впрочем, такая: МВД Чечни объявило в розыск главу местного отделения “Сбербанка” Саид-Магомеда Джабраилова. Его обвиняют в создании фирм-однодневок для обналичивания денег, ущерб оценили примерно в 300 млн рублей. Ранее, правда, сообщалось (со ссылкой, правда, на анонимные источники), что глава парламента Чечни Магомед Даудов (он же Лорд) в присутствии чеченских силовиков вымогал у Джабраилова 30 млн рублей, угрожая в случае отказа уголовным преследованием. Джабраилов денег не дал, ушел в отпуск и уехал за границу. “Сбербанк” проверяет информацию.





Из серии “победа гражданского общества”. Жители подмосковного города Клин разозлились из-за того, что 13 июня у них отключили на две недели горячую воду, а включить обратно через две недели забыли. Люди на некоторое время перекрыли федеральную трассу “Москва – Санкт-Петербург”, и воду резко дали. Пару лет назад там была точно такая же ситуация. Традиция.

Про авиацию. Западно-сибирская транспортная прокуратура оштрафовала жителя Новосибирска на 3 тысячи рублей за то, что он снимал с квадрокоптера митинг 12 июня, чем якобы создал угрозу для самолетов, заходящих на посадку в аэропорт Толмачево. Расстояние от места съемки до аэропорта составляет 16 км.

В Литве предъявлены обвинения еще двум гражданам России по делу о штурме телецентра в Вильнюсе в январе 1991 года. Скорее всего, их будут судить заочно. Дело, в рамках которого предъявлены обвинения, – ответвление большого процесса, слушания по которому идут с января прошлого года. Россия называет этот процесс проявлением “карательной юстиции”.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед обеими палатами французского парламента с предложением сократить парламент на треть. Если в течение года депутаты на это не согласятся, он объявил референдум.

В Германии Христианско-демократический союз Ангелы Меркель и баварский Христианско-социальный союз представили совместную предвыборную программу, которая позиционируется как “правительственная”. Речь идет о снижении безработицы, программе помощи в приобретении жилья и пр. Пункта об ограничении числа принимаемых беженцев там нет – баварцы, которые на нем настаивали, сняли свои требования из-за снижения потока мигрантов.

Чем закончится противостояние между Катаром и соседними государствами, объявившими ему бойкот, по-прежнему неясно. Шейх Катара написал от руки некое письмо, его передали посредничающему Кувейту. Что в нем написано, никто пока не знает. Детали ультиматума, предъявленного Катару, здесь.

В остальном же – сплошные фильмы ужасов:

Чаплин (протоиерей Всеволод) стал видеоблогером и предрек конец России в случае, если фильм Алексея Учителя про Матильду Кшесинскую и Николая II выйдет в прокат. Премьера назначена на 25 октября, готовьтесь.

Кшесинскую и Николая II выйдет в прокат. Премьера назначена на 25 октября, готовьтесь. В Украину часто не пускают российских артистов – за то, что они успели побывать в Крыму. Теперь дело дошло до Владимира Машкова, который не сможет сниматься в Одессе в продолжении “Ликвидации”. Представьте себе “Ликвидацию” без Гоцмана и ужаснитесь.

Все три ссылки сегодня будут об архитектуре, но они очень разные.

Григорий Ревзин закончил свою азбуку города в Ъ – в последней статье про дом обсуждается его вечная неуместность (дома появились раньше города и теперь отравляют урбанистику своими проблемами). Яркий комментарий к предстоящей Москве реновации.

Франческо Себрегонди, занимающийся архитектурной криминалистикой или криминалистической архитектурой, тоже рассуждает о московской реновации, но в другом ключе: “Насколько я знаю, такой размах сноса в городе – это нечто беспрецедентное. Мои изыскания касаются параллели, которую можно провести между масштабным опустошением в результате городских боев – тут примером может быть Газа – и менее взрывными, но куда более распространенными разрушениями, которые производит неолиберальная модель городского управления”.

Здесь теоретик архитектуры Никос Салингарос громит современную звездную архитектуру, построенную по модели культов, и объясняет, почему нам никогда не жить в качественных зданиях.

Искренне ваши,

Семь-сорок