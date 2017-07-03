Катюша, Матильда и усатый трактор

Все, что нужно знать рано утром 4 июля
Доброе утро!
В США сегодня отмечают День независимости. В Минске свой День независимости отметили вчера. Перед началом парада Александр Лукашенко произнес речь про безответственную гонку вооружений, на которую готова ответить современная белорусская армия. “Каждый сможет убедиться: у нас есть все необходимое, чтобы дать отпор любому агрессору”, – сказал президент Беларуси.
Акция белорусской оппозиции собрала около двухсот человек, они протестовали против совместных с Россией военных учений “Запад-2017”.
О совместных учениях с Россией договаривается с Путиным в Москве председатель КНР Си Цзиньпин (о создании китайскоязычного российского телеканала “Катюша”, который, вероятно, будет эти учения освещать, уже договорились). На самом деле речь на переговорах, конечно, идет о согласованной позиции на саммите “большой двадцатки” в Гамбурге, но аккомпанементом обсуждаются разные инвестпроекты. Это очень кстати, потому что за последние четыре месяца иностранные инвесторы вывели из России рекордные 1,6 млрд долларов.
Главная российская экономическая новость, впрочем, такая: МВД Чечни объявило в розыск главу местного отделения “Сбербанка” Саид-Магомеда Джабраилова. Его обвиняют в создании фирм-однодневок для обналичивания денег, ущерб оценили примерно в 300 млн рублей. Ранее, правда, сообщалось (со ссылкой, правда, на анонимные источники), что глава парламента Чечни Магомед Даудов (он же Лорд) в присутствии чеченских силовиков вымогал у Джабраилова 30 млн рублей, угрожая в случае отказа уголовным преследованием. Джабраилов денег не дал, ушел в отпуск и уехал за границу. “Сбербанк” проверяет информацию.
Из серии “победа гражданского общества”. Жители подмосковного города Клин разозлились из-за того, что 13 июня у них отключили на две недели горячую воду, а включить обратно через две недели забыли. Люди на некоторое время перекрыли федеральную трассу “Москва – Санкт-Петербург”, и воду резко дали. Пару лет назад там была точно такая же ситуация. Традиция.
Про авиацию. Западно-сибирская транспортная прокуратура оштрафовала жителя Новосибирска на 3 тысячи рублей за то, что он снимал с квадрокоптера митинг 12 июня, чем якобы создал угрозу для самолетов, заходящих на посадку в аэропорт Толмачево. Расстояние от места съемки до аэропорта составляет 16 км.
В Литве предъявлены обвинения еще двум гражданам России по делу о штурме телецентра в Вильнюсе в январе 1991 года. Скорее всего, их будут судить заочно. Дело, в рамках которого предъявлены обвинения, – ответвление большого процесса, слушания по которому идут с января прошлого года. Россия называет этот процесс проявлением “карательной юстиции”.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед обеими палатами французского парламента с предложением сократить парламент на треть. Если в течение года депутаты на это не согласятся, он объявил референдум.
В Германии Христианско-демократический союз Ангелы Меркель и баварский Христианско-социальный союз представили совместную предвыборную программу, которая позиционируется как “правительственная”. Речь идет о снижении безработицы, программе помощи в приобретении жилья и пр. Пункта об ограничении числа принимаемых беженцев там нет – баварцы, которые на нем настаивали, сняли свои требования из-за снижения потока мигрантов.
Чем закончится противостояние между Катаром и соседними государствами, объявившими ему бойкот, по-прежнему неясно. Шейх Катара написал от руки некое письмо, его передали посредничающему Кувейту. Что в нем написано, никто пока не знает. Детали ультиматума, предъявленного Катару, здесь.
В остальном же – сплошные фильмы ужасов:
Все три ссылки сегодня будут об архитектуре, но они очень разные.
Искренне ваши,
Семь-сорок
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