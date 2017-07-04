Кремль подтвердил встречу Путина и Трампа в Гамбурге

Президент России Владимир Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом 7 июля в Гамбурге - в кулуарах саммита "Большой двадцатки".
О том, что встреча согласована, сообщил сегодня помощник Путина Юрий Ушаков.
До этого момента Кремль не исключал, но и официально не подтверждал возможность беседы двух лидеров в Гамбурге.
В понедельник телекомпания CNN сообщила, что Трамп на переговорах с Путиным намерен в значительной степени сосредоточиться на обсуждении разногласий по урегулированию в Сирии и на востоке Украины.
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