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Кремль подтвердил встречу Путина и Трампа в Гамбурге

Дональд Трамп и Владимир Путин (комбинированная фотография)

Президент России Владимир Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом 7 июля в Гамбурге - в кулуарах саммита "Большой двадцатки".

О том, что встреча согласована, сообщил сегодня помощник Путина Юрий Ушаков.

До этого момента Кремль не исключал, но и официально не подтверждал возможность беседы двух лидеров в Гамбурге.

В понедельник телекомпания CNN сообщила, что Трамп на переговорах с Путиным намерен в значительной степени сосредоточиться на обсуждении разногласий по урегулированию в Сирии и на востоке Украины.

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