Задержанный на Украине россиянин Агеев подозревается в терроризме

Виктор Агеев, которого власти Украины называют российским военнослужащим, находится под арестом по статье "Террористический акт" в СИЗО в Старобельске. Об этом сообщает интернет-телеканал "Громадське".

Кроме Агеева по этой статье арестованы задержанные вместе с ним сепаратисты самопровозглашенной "Луганской народной республики" Даниил Гладков, Андрей Стоянов и Богдан Венгер.

27 июня Русская служба Би-би-си сообщила, что российский военнослужащий Виктор Агеев был захвачен украинскими военными. В Киеве заявили, что вопрос об обмене Агеева будет решаться после завершения следствия. Минобороны России отрицает, что Агеев является российским военнослужащим-контрактником.

В военкомате Топчихинского района Алтайского края матери Агеева заявили, что ее сын ездил воевать на восток Украины в качестве наемного бойца.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в поддержке оружием и войсками сепаратистов в Донбассе. В Москве причастность к конфликту отвергают.

