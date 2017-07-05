В Брюсселе полиция во время обысков нашла боеприпасы и оружие

В Брюсселе во время обысков по делу о терроризме полиция обнаружила боеприпасы и автоматы Калашникова. Об этом сообщает телеканал RTBF. Полицейские обыскали несколько квартир, задержаны четыре человека.

По данным СМИ, задержанные связаны с группировкой так называемых "всадников-камикадзе" — байкеров, исповедующих радикальный исламизм. Их ранее обвиняли в подготовке терактов в бельгийской столице в канун Нового года. Группировка симпатизирует запрещённой в России и ряде стран экстремистской организации "Исламское государство".

В конце июня на вокзале в Брюсселе была предотвращена попытка теракта. Выходец из Марокко пытался привести в действие взрывное устройство, находившееся в сумке. Его застрелила полиция.

После терактов "Исламского государства" в Брюсселе в марте 2015 года в Бельгии действуют повышенные меры безопасности. Тогда при взрывах в столичном аэропорту и метро погибли 32 человека.

