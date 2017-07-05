Европарламент одобрил первый документ о сотрудничестве ЕС с Кубой

Европейский парламент единогласно одобрил первую в истории Евросоюза резолюцию о сотрудничестве с Кубой.

Документ, не имеющий юридически обязательного характера, содержит призыв оказывать содействие "экономическим и политическим реформам" при переходе Кубы к "демократическим нормам".

Резолюция вступит в силу после ее ратификации всеми странами ЕС.

"Соглашение о политическим диалоге и сотрудничестве" с Кубой было подписано в декабре 2016 года и считалось европейским ответом на заявления президента США Дональда Трампа ужесточить политику в отношении Гаваны.

Ранее страны Евросоюза придерживались так называемой "Общей позиции", согласно которой нормализация отношений с Кубой ставилась в прямую зависимость от улучшения там ситуации с правами человека.

