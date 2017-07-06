Новосибирский штаб Навального обжалует вчерашний обыск

В Новосибирске сотрудники предвыборного штаба Алексея Навального подвели итоги вчерашнего обыска. По их словам, полицейские изъяли около 100 тысяч газет, старые листовки и два детектора "жучков".

Юристы соратников Навального готовят несколько исковых заявлений о признании действий полицейских неправомерными. Как сообщил координатор новосибирского штаба Сергей Бойко, жалобы будут касаться обоснованности поведения сотрудников полиции во время эвакуации и поиска взрывного устройства:

—Мы хотим спросить, почему так халатно искали бомбу и во время этого эвакуировали не всех жителей дома, а только нас. Почему их оставили в опасности, если было сообщение о бомбе? И мы, конечно, будем добиваться заведения уголовного дела по статье о заведомо ложном сообщении о заложенной бомбе. Раз полиция приехала, значит, явно было какое-то сообщение, и мы хотим, чтобы этого человека привлекли к ответственности, – заявил Бойко.

В настоящее время штаб Навального в Новосибирске работает в штатном режиме. 9 июля волонтеры собираются провести в городе очередной митинг. По словам сотрудников штаба, это мероприятие было запланировано заранее и приурочено к выходу Алексея Навального на свободу.