Плохая новость для Кремля

Президент США Дональд Трамп призвал Россию "прекратить дестабилизирующую деятельность на Украине и в других местах, прекратить поддерживать враждебные режимы, в том числе Сирию и Иран, и вместо этого присоединиться к сообществу ответственных государств в нашей борьбе против общих врагов и в защиту самой цивилизации".

Выступая в Варшаве на площади Красиньских перед тысячами собравшихся, Трамп высоко оценил Польшу как давнего союзника США, которая является "примером для других, которые ищут свободы и желают защитить нашу цивилизацию".​ Американский президент сказал также то, чего от него в Польше ожидали более всего, а именно подтвердил приверженность США статье 5 Североатлантического договора, который гласит, что нападение на одного из членов НАТО означает нападение на весь союз. Президент США пообещал расширить сотрудничество с Польшей в сфере торговли и энергетики. Как отметил Трамп, Польша и ее соседи больше не будут заложником единственного поставщика энергии.

Говоря о польской истории, Трамп отметил, что на страну неоднократно нападали, но ее народ остался непобежденным. Американский лидер назвал поляков "символом стремления к свободе". Обращаясь к полякам, Трамп говорил об истории этого народа и его свободолюбивых традициях, которые для американцев были примерами во время войны за независимость и борьбы за идеалы демократии в наше время. Дональд Трамп: "Шопен, святой Иоанн Павел II... Польша – это страна великих героев. Вы – народ, который знает цену того, что защищает".

В Варшаве Трамп принял участие в саммите стран так называемой "Инициативы трех морей". Эта группа объединяет свыше десятка стран, которые имеют выход к Балтийскому, Адриатическому и Черному морям.

Сотрудничество в сфере безопасности – это одна из главных тем переговоров Дональда Трампа в Варшаве. На фоне его визита Польша подписала с США соглашение о покупке ракет системы "Патриот". Эта система ПВО специально приспособлена для противостояния российским "Искандерам".

Содержание варшавской речи Трампа, произнесенной накануне встречи с Владимиром Путиным на полях саммита G-20 в Гамбурге, комментирует независимый политолог Александр Морозов:

– В первую очередь, конечно, это очень резкое выступление. Это такая миссионерская речь своего рода. Трамп выступает от лица "единой западной цивилизации". Подчеркивая цивилизационный момент, он в этой речи не касается практически вопросов текущей политики и формулирует только основания "цивилизационного единства". Он выступает как последовательный республиканец, причем крайне правый республиканец: говорит о семье, о том, что семья является основой этой цивилизации, о ценности свободы и достоинства личности. При этом он вкратце описывает главную, стратегическую для себя повестку дня, состоящую всего-навсего из трех больших пунктов. Он в первую очередь называет цивилизационную угрозу терроризма. Вторым пунктом, как ни странно, у него идет проблема Украины и России. И он приглашает еще раз Россию к тому, чтобы перейти на сторону совместной борьбы с угрозами цивилизации и отказаться от той политики, которую Кремль сейчас ведет. И третьим пунктом он называет угрожающую ситуацию внутреннего характера для западной цивилизации. Это – разрастание бюрократии. Вся остальная его речь касалась собственно польской истории, которой он отдает дань. Очень подробно, он хорошо подготовился. И надо сказать, что его речь будет воспринята совершенно по-разному в разных странах.

– Почему вы так считаете?

Начинает проясняться внешнеполитический курс, который администрация Трампа собирается проводить

– Во-первых, конечно, в такой форме эта речь явно в самой Польше, да и вообще в Европе будет воспринята в значительной степени как прямая поддержка правящей партии в Польше. А между тем политика последних двух-трех лет той политической партии, которая сейчас руководит жизнью Польши, вызывает большие вопросы в отношении демократизма. Трамп полностью поддерживает крайне правую политику, которую он видит, судя по всему, и в Польше тоже. Таким образом, его речь перебрасывает отчетливый мост между его пониманием республиканства в США и тем, как он видит свою собственную миссию, и той политикой, которая сегодня развивается в Польше. Это момент непростой, потому что он очевидно будет с тревогой воспринят в Украине, он с волнением будет воспринят в Германии. Может быть, скажем, в Литве консерваторы воспримут это с каким-то пониманием, узнают те слова, которые говорил Трамп, они окажутся там понятными и близкими. Вообще, хорошо, что Трамп выступает с такими ясными посланиями. Во всяком случае, это начинает прояснять тот политический курс, который его администрация собирается проводить дальше. Говоря такие слова, Трамп не сможет дальше отказаться ни от соблюдения пятого пункта договора НАТО (он это подчеркнул), ни от обязательств по общей безопасности, частью которой являются США, ни от своего заявленного курса на пробуждение воли Запада к развитию. Там это ясно звучало. Вот эти моменты делают более ясным то, с чем он будет действовать дальше, в том числе и на европейской сцене.

– Но не получается ли, что он своими действиями вносит раскол в Европу, противопоставляя страны, которые вы упомянули, – Польша, Литва, видимо, Венгрия тоже может встать в этот ряд, в какой-то степени Чехия, Словакия, странам, которые составляют, по крайней мере, в представлении обывателя, основу Европейского союза, – Франции, Германии. И если это так, на ваш взгляд, просчитывает ли он последствия такого раскола?

Для Кремля выступление в Варшаве Трампа – плохая новость

– Это непростой вопрос. Надо посмотреть, какими будут его выступления в других странах. Надо, чтобы он выступил с публичной речью в Берлине, например, или в Париже, а может быть, еще в какой-то одной стране Восточной или Центральной Европы. Тогда будет более ясно, видит ли он Европу как некоторое сообщество народов, а не только как политическую идею. Надо сказать, что все же есть и пугающий момент в его выступлении. Потому что, если слушать его метафоры и те исторические примеры, к которым он прибегает, его речь можно назвать чрезвычайно милитаризованной. Она построена на представлении об обостряющемся военном противостоянии. Это довольно существенный момент, потому что, конечно, прошлая администрация США была настроена крайне миролюбиво, слова на таком языке, конечно, американская администрация давно не говорила. Неслучайно в своем выступлении Трамп упоминает Рональда Рейгана как американского героя. Он это подчеркивает, то есть для него рейгановская способность пойти на очень серьезный конфликт со своими противниками внешнеполитическими, видимо, является образцом. Нельзя забывать, что это Рейган сказал, что "есть вещи поважнее мира". Я думаю, что здесь есть какая-то новизна. Потому что здесь Трамп как бы отвечает речью на вопрос о том, "будем ли мы воевать за Данциг". Он отвечает: да. Это, конечно, очень существенный момент, который меняет всю проблематику и для Европы тоже. Потому что европейцам тоже придется как бы заново себя осознать. Трамп ставит вопрос так, что дело не только в обороноспособности и наших американской и европейской экономиках. Вопрос и в том, есть ли воля у Европы и Америки. И он говорит, что эта воля есть, и иначе быть не может.

– Трамп высказался недвусмысленно, назвав действия России на Украине дестабилизирующими, призвав Москву прекратить поддерживать "враждебные режимы в Сирии и Иране". Это заявление сделано накануне встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, о которой сейчас, в России по крайней мере, очень много говорят. Насколько это заявление скажется на содержании завтрашних переговоров?

– На мой взгляд, скажется прямо. Потому что, несомненно, Кремль тоже внимательно послушает его выступление в Варшаве. Это выступление недвусмысленное, оно не оставляет возможности для каких-то двойных толкований политики новой американской администрации, стратегического понимания его целей. Для Кремля и для Путина это выступление в Варшаве Трампа, несомненно, плохая новость. Потому что недвусмысленно совершенно Трамп рассматривает кремлевскую политику последнего периода как дестабилизирующую и выпавшую из общего европейского и западного взаимодействия. Да, он, конечно, еще раз предлагает Путину подумать о последствиях этого и вернуться к сотрудничеству, но очевидно уже, что ни Трамп, ни его люди уже не рассчитывают на то, что диалог с Кремлем будет простым. И это означает, что выступление в Варшаве ясно дает понять: в ближайшей перспективе в российско-американских отношениях будет углубляться линия на изоляцию России, – полагает Александр Морозов.