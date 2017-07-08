"Надо быть готовым к революции"

"К революции в России надо быть готовым всегда, именно потому, что революции происходят неожиданно", - размышлял вслух научный сотрудник Свердловского областного краеведческого музея Николай Неуймин.

В этот момент мы в Екатеринбурге проезжали памятник Якову Свердлову по дороге на Поросенкин Лог – это место, где убившие по приказу главы ВЦИК императора Николая II и его семью большевики, почти на 70 лет спрятали захороненные останки царской семьи.

Какой-то есть в этом постмодернизм: в крупнейшем городе Урала – аж два памятника организатору цареубийства Свердлову, а рядом на проспекте Карла Либкнехта Вознесенская церковь и Храм на Крови, на месте расстрела семьи последнего императора, где стоял Дом Ипатьева, а между соборами «идут» комсомольцы с памятника советской молодежи.

Прошлое «красное» и «белое» причудливо совмещаются и в экспозициях российских музеев – об этом говорили ученые на «круглом столе» в Свердловском областном краеведческом музее, обсуждая то, как музеи отмечают 100-летие революции.

Как сказала от имени организаторов конференции из Благотворительного Фонда В.Потанина доктор исторических наук Юлия Кантор: "Мы поставили задачу я объединить Урал, Сибирь и Север-Запад России в единое информационное пространство, обсудить 100 лет что произошло в освещении революции в музейном пространстве".

В музейном пространстве обнаружилось немало любопытного. Так в некоторых регионах "от греха" юбилей 1917 года вообще игнорируют. Так в Татарстане хитро уходят от оценки советского периода, экспозиции в Национальном музее нет, сообщают, что собираются к 2020 году отмечать 100-летие государственности республики.

- Музеям дали свободу. Но можно по пальцам перечесть музеи, которые показывают революцию Возможность дали, а делающих нет. Это неудобная тема, просто рана. Не пришло время, может быть? - размышляет зам директора Красноярского краевого краеведческого музея Татьяна Зыкова.

Мешают и объективные причины: где-то нет денег, где-то собрались традиционно показывать новый взгляд на 1917 год к традиционному 7 ноября.

В силу состава музейных коллекций, имеющихся там экспонатов, на выставках о революции есть некоторый крен в сторону «красных». Хранитель Невьянского государственного историко-архитектурного музея Алина Хионина изучала о мифологизацию революционной повседневности:

- Чью память мы будем транслировать? Основной массив музейных фондов составляют документы по "красным", документов по "белым" и другим партиям, их очень мало. Изучая имеющиеся документы, приходишь к выводу что большинство воспоминаний созданы через 40-50 лет после Гражданской войны, дневников почти нет, взгляд назад искажен идеологической нагрузкой. Эта надстройка субъективности была сформирована у людей с помощью агитационно-пропагандистской машины, что сказалось и на языке: белые "совершают злодеяния", а красные "проводят освобождение". Ветеран-большевик пишет: "Убивали мы даже раненых. Так вышло". Насилие победителей оправдывается. Стоит очень сложная задача: найти золотую середину, не уйти в миф и не остаться на сухой почве хронологии, - делает вывод молодой историк Алена Хионина.

Историк Елена Пирогова занималась проблемой перемещения ценностей из дворянских усадеб в музеи. "В процессе конфискации частных библиотек и архивов произошло их распыление, утрата связей между владельцами объекта и экспонатом. В музеях России множество "Портретов неизвестных", "работ неизвестного художника". Причина та, что после 1917 года их вырвали из среды бытования, трачены сведения и об авторах картин, и об изображенных лицах.

Мешает, видимо, и страх конфликта современных "красных" и "белых".

- В Воткинске две истории: этого город, где родился Чайковский, и город трагедии Гражданской войны. В 1918 году здесь вспыхнуло рабочее антикоммунистическое Ижевско-Воткинское восстание, - рассказала сотрудник Музея истории и культуры Воткинска Алла Карпеева. – В музее не сейчас экспозиции которая была бы посвящена этим событиям. Первая экспозиция «Раскол» была в 2008 году. Когда она открывалась, пришли коренные воткинцы. Было страшно видеть, как переругались милые бабушки: одни – потомки восставших, а другие - красных. Дискуссия переросла в яростное противостояние, - сказала госпожа Карпеева и рассказала о найденном в Воткинске рояле Чайковского.

А вот в Невьянске, где тоже в 1918 году было антибольшевистское восстание рабочих, хотя экспозиции по советскому периоду в государственном историко-архитектурном музее пока нет, выставка о событиях 1917-18 года осенью появится, - рассказал сотрудник музея Алексей Карфидов.

- Невьянское восстание было антибольшевистским, рабочие активно принимали в нем участие. Летом 1918 года на Урале произошло 37 рабочих восстаний против "диктатуры пролетариата", - заметила профессор Ольга Поршнева.

Петербургский Государственный музей политической истории России, расположенный в особняке Кшесинской, еще год назад открыл новую интерактивную экспозицию к юбилею революции - сообщил старший научный сотрудник музея Сергей Спиридонов:

- Мы решили показать это событие объективно, не вставая на сторону какой-то политической силы. Отказались от деления на Февральскую и Октябрьскую революцию, исходя из того, что Октябрь - классический государственный переворот, хотя и главное ключевое событие революции. Гражданская война для нас – часть революции, и мы заканчиваем показ событий 1922 годом, когда большевики основывают на месте России государство нового типа с новым названием. Дизайнер Александр Менус использовал около 900 экспонатов. В экспозицию включили и рабочую комнату Ленина. Знаковый экспонат – сук со следами веревки из рощи около Ямбурга, где, после взятия города, солдаты Юденича повесили несколько сот человек. Так мы напоминаем от трагедии гражданской войны. - рассказал историк Сергей Спиридонов.

Мемориальный комплекс политических репрессий - лагерь "Пермь-36" по своему подготовился к юбилею, сообщил зав отделом этого уникального музея Сергей Шевырин:

- Не было бы революции, не возникли бы и ГУЛАГа, поэтому мы сделали экскурсии для школьников по революционно Перми: от заброшенной стелы героям 1905 года – к зданию тюрьмы, потом к Благородному го собранию, где жил Великий Князь Михаил Александрович, расстрелянный в 1918 году, чье тело не было найдено. Заканчивается экскурсия у Пермского театра, где была объявлена советская власть, а в доме напротив размещалась губернская ЧК. Самый главный вопрос у школьников-восьмиклассников: "Почему нам ничего не рассказывают о революции?" – сказал Сергей Шевырин.

Все специалисты отмечали, что тема революции мало волнует молодежь.

- При осмотре экспозиции обычно проходят мимо. Ни один саршеклассник не знает, как называется знаменитый головной убор солдат Красной Армии. Назвали его "шапкой для бани", - сетует зав отделом истории Кунгурского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Лариса Елтышева.

- Образ Ленина ничего не говорит молодым людям. А Сталин для них не организатор Большого террора, а лидер, обеспечивший Победу в войне, - отмечает профессор Альфия Галлямова.

- Люди хотят видеть, как тогда жили, что было с человеком. – сказала , зам директора Красноярского краевого краеведческого музея Татьяна Зыкова.

Именно так в Чердынском краеведческом музее исследовали и показали судьбу семьи купцов Алиных: одного из братьев 7 раз выводили на расстрел, но он каждый раз откупался, бежал в Сибирь и умер на пути семьи за границу от инфаркта, а второй решил все же не уезжать, вернулся в 1920 году в родной город и на третий день после ареста был расстрелян чекистами якобы за подготовку мятежа. - рассказала главный хранитель Чердынского краеведческого музея Ирина Копытова.

Иногда музею приходится ставить задачу - искать человека. Музей в Петропавловской крепости ведет раскопки на месте расстрелов ВЧК 1918 года. – рассказала ученый секретарь Государственного музея истории Санкт-Петербурга Ирина Карпенко:

- В 2009 году нашли массовые захоронения, 6 лет музей вел археологические раскопки в зеленой зоне. По документам никаких людей в крепости никогда не расстреливали, и этих 190 человек юридически не существует. Это молодые мужчины в возрасте 30-35 лет, женщины, около 40 подростков 16-17 лет. Расстрелянных в крепости великих князей - четырех человек 60 лет с характерной внешностью мы не нашли. Но нам повезло – в декабре 1918 года газеты Петрограда публиковали информацию о расстреле доктора Ковалевского. Удалось провести с помощью его внука провести генетическую экспертизу и доказать, что это в одном из захоронений находятся останки доктора Ковалевского. Установлены личности и еще нескольких жертв "красного террора". Сейчас будет проводиться реконструкция лиц убитых,портреты будут размещаться на сайте, и, возможно, кого-то опознают историки или потомки расстрелянных, - сообщила историк Ирина Карпенко.

В Свердловском областном краеведческом музее, в здании бывшего клуба НКВД, теперь есть целый зал памяти семьи Романовых, включающий и зловещий маузера цареубийцы Ермакова, и фото Площади Народной Мести и 3D воспроизведение обстановки Ипатевского дома, по которому можно виртуально пройти до расстрельного подвала. Экспозиция, показывающая трагедию царской семьи, создана усилиями Александра Авдонина и Николая Неуймина.

- Мы постарались показать вклад династии в развитие России, проблемы того времени, жестокость и бессмысленность уничтожения царской семьи. А вывод пусть делают посетители, - сказала зам директора музея Светлана Корепанова.

Между тем, рядом с Россией есть иной, последовательный и радикальный подход к решению проблемы памяти о революции. О нем рассказал проректор по науке Педагогического университета в Кракове Мариуш Волос,:

- Для нас главная тема революции в России ее влияние на восстановление независимости Польши. Если бы не было бы Февральской революции в России, "польский вопрос" не был бы решен. Постановление Временного правительства и решение Совета были однозначны – будет независимая Польша. Нужен был еще и крах Центральных держав. Ключевая фигура вместо большевиков – революционер и социалист, маршал Пилсудский. У нас среди профессиональных историков нет разногласий: польские большевики - для нас предатели идеи независимости. Поэтому для нас главный праздник – 12 ноября 1918 года. Поляки взяли власть и начали строить независимости государство, а события российской революции – отправная точка возвращения независимости. Что произошло с революционными музеями? Они были закрыты. Артефакты музеев революционного движения переданы в Музей независимости Польши. Памятник Ленину теперь находится деревушке Козлувка около Люблина у входа во дворец Замойских, что логично: внутри этого дворца выставка соцреализма. Музей Второй мировой войны открылся в этом году в Гданьске. События после Октябрьского переворота в России он трактует в контексте темы: «Расширение и зарождение тоталитарных систем». – объяснил профессор Мариуш Волос.

В России такой ясной линии у работников российских музеев, как понял, что ныне, может быть, даже и неплохо, все-таки нет.

- Февральская революция оказалась незамеченной многими музеями , а жаль, поскольку Февраль были именно революцией, а Октябрь - контрреволюцией, реваншем толпы. Как ни трудно, мы должны говорить неприятное о народе как виновнике этого, поскольку такой результат породила общинная психология и нежелание масс жить в конкурентной среде, а большевики лишь подобрали власть. Нужно говорить, что революция - это стихийное бедствие, зло, удар, взрыв, который может и ныне детонировать, а как, надо показывать на судьбах отдельных людей. - считает доктор исторических наук, профессор Казанского университета Альфия Галлямова.

Профессор Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина Ольга Поршнева уверена, что некая общая позиция у историков все-таки появилась:

- В 90-е годы были сильны антикоммунистические настроения, а давление материала было таково, что революция в музеях все равно представлялась с позиций "красных". Позже появилось более точное преставление темы, поворот к антропологическому знанию, стали историю революции представлять через человека, как она сказалась на судьбах людей. Так постепенно сложился историографический консенсус: революция - трагедия нашего народа.

Зам директора по научной работе Свердловского областного краеведческого музея Светлана Корепанова сделала вывод: "Надо в музеях показывать реалии Гражданской войны, ее ужасы, жестокость, чтобы избежать повторения пройденного".

- Подсознательно революции инспирируется властью, которая своевременно не разрешает назревший кризис. А историю невозможно переписать. Ее надо дописать с использованием новых фактов и документов, - уверена организатор круглого стола "Урал в жерновах революции" рамках проекта «Музей в революции/революция в музее» доктор исторических наук Юлия Кантор.