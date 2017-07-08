Путин: шанс восстановить отношения России и США есть

Президент России Владимир Путин считает, что шанс на восстановление отношений с США есть.

Выступая на пресс-конференции в Гамбурге по итогам саммита "Группы 20-и", Путин сказал, что личные отношения с американским президентом Дональдом Трампом установлены. Российский лидер позитивно оценил первую личную встречу с Трампом, которая состоялась 7 июля в кулуарах саммита.

Он также рассказал, что в ходе беседы американский лидер несколько раз поднимал вопрос о возможном вмешательстве Москвы в президентские выборы в США. По мнению Путина, его собеседник принял к сведению полученные ответы.

Говоря о ситуации в Сирии, российский лидер отметил, что позиция Вашингтона по этой проблеме стала более прагматичной. Путин назвал прорывом договорённости по зоне деэскалации в Сирии, что было достигнуто "в том числе благодаря работе с Трампом".

Касаясь ситуации на Украине, президент России Путин заявил, что интересы народов России и Украины совпадают, однако нынешние украинские руководители не разделяют такую точку зрения. Российский президент выразил стремление Москвы к скорейшему урегулированию в Донбассе.

Отвечая на вопрос о его отношении к оппозиционеру Алексею Навальному, Путин сказал, что с президентского уровня ему кажется неинтересным диалог с неконструктивными критиками власти.

