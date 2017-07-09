Дуров, Навальный и Медведев соболезнуют в связи со смертью Носика

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров выразил соболезнования в связи со смертью медиаменеджера, журналиста, общественного деятеля и блогера Антона Носика. "Антон до последних дней вставал на защиту интернета и здравого смысла", – написал Дуров на своей странице во "ВКонтакте". Он добавил, что Носик "был одним из тех редких людей, кто ясно мыслил, ясно излагал, охотно делился своими знаниями, но оставался оптимистом".

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Оппозиционер Алексей Навальный назвал смерть Антона Носика своей личной "невосполнимой потерей". "Он [Носик] совершенно решающее оказал влияние на мои взгляды и практики, связанные с интернетом и журналистикой. Уверен, что то же самое могут сказать очень многие. Ему не очень нравилось, когда его представляли [в качестве] "одного из создателей Рунета", но ведь так оно и есть. Тебя будет очень не хватать, Антон", – заявил Навальный в своем блоге.

Соболезнования в связи со смертью Носика также выразила генеральный директор интернет-издания "Медуза" Галина Тимченко: "Ты сделал "Газету", "Ленту", "Вести", ты помогал создавать Newsru.com, BFM, ты работал для "Рамблера", "Живого журнала", "Медпортала" и десятков других изданий, ты организовал благотворительный фонд "Помоги.орг", ты открыл для нас интернет. Ты все успел".

Глава правительства России Дмитрий Медведев назвал Антона Носика "настоящим профессионалом, первопроходцем российского интернета, ярким и талантливым человеком". Премьер-министр отметил, что с именем Носика "связано создание известных интернет-ресурсов и проектов, которые пользуются популярностью у людей самых разных поколений и убеждений". "Он [Носик] много успел. Светлая ему память", – написал Медведев на своей странице в фейсбуке.

Антон Носик умер сегодня ночью в Москве. Ему был 51 год. Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ. При жизни российские власти оказывали давление на журналиста – в октябре прошлого года его признали виновным в "экстремизме" за пост в "Живом журнале", в котором журналист приветствовал авиаудары по Сирии, сравнивая ее с нацистской Германией. Носика обязали выплатить 300 тысяч рублей штрафа, он отказался выполнять решение суда и начал кампанию с требованием отмены статьи об "экстремизме".

Кроме этого, Носик неоднократно высказывался против давления на интернет и его пользователей со стороны властей. В частности, в одном из последних постов в ЖЖ он выступал в защиту мессенджера Telegram, которому Роскомнадзор угрожал блокировкой.

Антон Носик неоднократно был гостем Радио Свобода, последний раз – в минувшую пятницу, 7 июля – он участвовал в записи программы Елены Фанайловой "Свобода в клубах" (выпуск программы выйдет в 18 часов по московскому времени).