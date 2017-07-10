Новое руководство РБК заявило о будущих изменениях в работе холдинга

Новые руководители РБК – Алексей Абакумов, Игорь Полетаев и Илья Доронов – на встрече с сотрудниками медиахолдинга 10 июля заявили о будущих изменениях на канале, а также в редакционной политике сайта и газеты РБК. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал "Дождь". О каких именно изменениях идет речь, не уточняется.

Полетаев назначен управляющим директором РБК, Доронов – его заместителем. Ранее Доронов работал на государственном телеканале "Россия-24", а также на прокремлевских каналах Life и "РЕН ТВ". Абакумов станет директором по развитию РБК. СМИ называют его "человеком, близким к замглавы администрации президента Алексею Громову", отмечает "Дождь".

Новое руководство РБК было назначено после того, как в июне бизнесмен Михаил Прохоров продал холдинг владельцу группы компаний "Евросевернефть" Григорию Берёзкину. По данным СМИ, Прохорова вынудили продать РБК из-за того, что редакционная политика медиахолдинга вызвала недовольство Кремля.

Источники "Дождя" отмечают, что редакционная политика канала, сайта и газеты РБК изменится ближе к выборам президента России, которые назначены на март 2018 года. К этому времени холдинг якобы должен стать более "лояльным" Кремлю. При этом власти, как утверждается, не будут использовать его в качестве "пропагандистского ресурса".