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Киев вводит для россиян новые правила въезда на территорию Украины

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов

Киев вводит для россиян новые правила въезда на территорию Украины. Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов, с 2018 года для посещения Украины граждане России будут обязаны пройти предварительную электронную регистрацию в украинском министерстве иностранных дел. Россиян также обяжут регистрироваться по месту временного пребывания и сообщать о своих передвижениях, сообщает издание "Украинская правда".

Кроме этого, со следующего года иностранные граждане смогут попасть на территорию Украины только по биометрическим паспортам. О принятии соответствующего решения в понедельник заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, такие меры необходимы для "усиления борьбы с терроризмом". Турчинов, в свою очередь, заявил, что снимать биометрические данные в первую очередь будут именно с россиян. Это станет ответом на агрессию со стороны Кремля, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны.

Парламентская ассамблея ОБСЕ накануне приняла резолюцию в поддержку восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности, парламентарии призвали Россию прекратить "оккупацию" Крыма и финансирование "террористической деятельности" в Донецкой и Луганской областях Украины. Кроме этого, ОБСЕ потребовал от Кремля вывести с территории Донбасса свои вооруженные формирования.

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