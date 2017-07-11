В Красноярске задержали координатора штаба Навального

В Красноярске при получении агитационных газет у здания транспортной компании был задержан координатор местного штаба Алексея Навального Руслан Руденко. Он доставлен в отделение полиции, сообщает корреспондент Радио Свобода Татьяна Лапрад.

Как рассказал Руденко, все произошло рано утром. Когда он приехал забирать материалы, его уже ждал автомобиль полиции. По словам полицейских, вчера вечером им поступил анонимный звонок, что в город доставят материалы экстремистского содержания. В полиции заявили, что обязаны реагировать на каждое обращение и не могли проигнорировать его.

Были изъяты все девятнадцать упаковок газет, а Руслана Руденко допросил дознаватель. Она интересовалась, кто изготавливал макет газет, чем занимается штаб в Красноярске, откуда идет финансирование, спрашивали и про взгляды самого Алексея Навального. После допроса Руденко отпустили, взяв письменное согласие не покидать город и снова явиться в полицию по требованию дознавателя. Никаких обвинений на данный момент ему не предъявлено.

Изъятый материал в течении месяца будут проверять на экстремистское содержание. Штаб же продолжит работать в штатном режиме, проводить агиткубы и лекции.