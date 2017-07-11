Евросоюз утвердил соглашение об ассоциации с Украиной

Совет Европейского союза утвердил соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Это заключительный этап ратификации документа, который был одобрен в конце прошлого месяца. Утверждение соглашения позволит с 1 сентября 2017 года начать его реализацию.

Соглашение об ассоциации с ЕС регулирует экономическое и политическое сближение Украины и Евросоюза. В частности, документ касается общих принципов, политического диалога и реформ, сближения внешней политики и безопасности, а также торговли и экономического сотрудничества.

Ратификация документа является политическим и юридическим решением – соглашение частично вступило в силу в 2014 году, его торговая часть временно действует с 1 января 2016 года. В прошлом месяце вступил в силу безвизовый режим Украины с ЕС.

12 и 13 июля в Киеве, как ожидается, пройдет саммит Евросоюз – Украина.

В 2013 году отказ бывшего президента Украины Виктора Януковича подписывать соглашение об ассоциации с ЕС стал причиной массовых протестов в Киеве. В начале 2014 года Янукович бежал из страны. После смены власти на Украине Россия аннексировала Крым, а в Донбассе началась война, которую Киев считает открытой агрессией со стороны Кремля.