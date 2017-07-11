Москва готовит ответ на закрытие дипломатических объектов РФ в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассматривает ответные меры на решение США в декабре 2016 года выслать 35 российских дипломатов и закрыть два объекта, использовавшихся посольством России в США. Выступая в Мауербахе, Австрия, 11 июля, Лавров сказал, что российская сторона обдумывает конкретные шаги, но отметил, что не будет делиться деталями с прессой. Он назвал действия Вашингтона "возмутительными".

Обама ввел санкции после того, как представители разведки США определили, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 в пользу республиканского кандидата Дональда Трампа. Россия отрицает свою причастность к вмешательству в выборы в США.

Ранее президент Трамп похвалил президента России Владимира Путина за проявленную сдержанность и то, что он не предпринимал какие-либо ответные действия в духе "око за око".

11 июля в газете "Известия" со ссылкой на неназванные источник в МИД России сообщалось, что Москва намерена выслать 30 дипломатов США и наложить эмбарго на некоторые объекты в американской собственности в России. Это может быть или дача посольства США в Серебряном Бору, или склад.