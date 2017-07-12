Главу штаба Навального подозревают в создании компьютерного вируса

Главу предвыборного штаба Алексея Навального Леонида Волкова заподозрили в нарушении авторских прав и создании вредоносных компьютерных программ. Об этом говорится в распоряжении начальника межмуниципального управления МВД России "Красноярское", полковника Геннадия Березина, которое Волков опубликовал в своем твиттере.

В соответствии с распоряжениемв красноярском штабе Навального должны быть изъяты все компьютеры, документы и "предметы", которые могут иметь отношение к делу. Что именно сделал Волков, не уточняется.

В среду утром полиция провела обыск в предвыборном штабе Навального в Красноярске, изъяли технику. Накануне был задержан и допрошен координатор штаба Руслан Руденко. Изъятые у него агитационные материалы в поддержку Навального в течение месяца будут проверять на экстремистское содержание.

С начала июля полиция под различными предлогами обыскала штабы Навального в нескольких городах, включая Москву. Изымали листовки и газеты, проверяли компьютеры, задерживали волонтеров.