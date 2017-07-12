Госдума приняла законы, регулирующие наказания за кибератаки

Госдума в среду приняла в окончательном третьем чтении законы о "безопасности критической информационной инфраструктуры" и наказаниях за киберпреступления. Согласно документам, в России будет создан реестр "значимых объектов критической информационной инфраструктуры", безопасность которого должен обеспечивать неназванный орган исполнительной власти.

Законопроект предусматривает штрафы и лишение свободы на срок до десяти лет за кибератаки на объекты, включенные в реестр. Наказание за неправомерный доступ к охраняемой информации может составить до шести лет лишения свободы.

На минувшей неделе суд приговорил к двум годам колонии предполагаемого лидера хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева. Хакеры специализировались на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ.