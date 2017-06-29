Власти Катара отвергли причастность "хакеров из России" к кибератаке

Власти Катара заявили, что российские хакеры не причастны ко взлому катарского новостного агентства и публикации на его сайте ложных новостей. Кибератака предположительно стала одной из причин блокады Катара странами Персидского залива.

Как сообщили в катарском МИД, Федеральное бюро расследований США завершило следствие по делу о взломе информагентства. В начале расследования ведомство подозревало хакеров из России, но эта информация не подтвердилась. В самом ФБР заявления властей Катара комментировать пока не стали.

В начале июня страны Персидского залива разорвали дипломатические отношения с Катаром. Доху обвинили в поддержке террористов и потребовали прекратить сотрудничество с Ираном, а также закрыть телеканал "Аль-Джазира".

Одной из причин кризиса стала публикация на сайте новостного агентства Катара, в котором, якобы цитировалось заявления катарского эмира о поддержке Ирана. Сообщение вызвало недовольство соседних арабских государств. В Дохе после этого попросили помощи в расследовании у американских и британских спецслужб. СМИ тогда писали, что сайт взломали российские хакеры.