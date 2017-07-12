В Элисте сотрудников ФСИН осудили за избиение заключенного

Суд в Элисте вынес обвинительный приговор семерым сотрудникам управления Федеральной службы исполнения наказаний, подозреваемых в пытках заключенных со смертельным исходом в колонии номер один.

Четверо человек получили от полутора до 11 лет строгого режима. Еще трое будут отбывать наказание в колонии общего режима. Обвинение требовало 70 лет заключения для всех фигурантов дела. Сестра погибшего после пыток осужденного Дмитрия Батырева намерена обжаловать решение суда.

По версии следствия, в 2012 году сотрудники колонии избили отказавшегося представиться Батырева. Происходящее записывалось на видеокамеру. Тюремный врач, который видел избиение, но не оказал помощь, получил один год и три месяца.