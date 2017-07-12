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В Триесте проходит саммит ЕС – Западные Балканы

В итальянском городе Триест проходит четвертый саммит ЕС – Западные Балканы.

Ожидается, что Еврокомиссия объявит о новом пакете финансовой помощи региону, а лидеры балканских стран подпишут договор об интеграции транспортных систем и примут план создания региональной экономической зоны.

Аналитики отмечают, что за последние годы ужесточилась националистическая риторика в отношениях между Сербией и Хорватией, Сербией и Косовом, усилились разногласия между Хорватией и Словенией, ведущими территориальный спор с момента их выхода из состава Югославии в 1991 году.

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