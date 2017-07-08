В России начался "агитационный субботник" Навального

В городах России началась акция "Большой субботник", в ходе которой сторонники оппозиционера Алексея Навального раздают листовки с информацией о его предвыборной кампании.

Соратники Навального сообщают, что в Иркутске полиция задержала пятерых активистов, а из штаба были изъяты агитационные материалы. Накануне вечером обыски также прошли в помещении, которое сторонники оппозиционера арендуют в Уфе. В Костроме полиция изъяла листовки и газеты еще до того, как транспортная компания доставила их в предвыборный штаб.

В преддверии "субботника", анонсированного сторонниками Навального 4 июля, полиция обыскала штабы Навального в нескольких городах. В Москве от действий сотрудников правоохранительных органов пострадал активист Александр Туровский. После этого его оштрафовали, обвинив в неподчинении полиции.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. По всей стране открылись уже почти 60 штабов политика, его выдвижение поддержали более полумиллиона человек.