Обвинение просит шесть с половиной лет заключения для блогера Лапшина

В Азербайджане гособвинение в суде попросило приговорить блогера Александра Лапшина к шести с половиной годам лишения свободы, сообщает ТАСС.
В феврале Александр Лапшин был экстрадирован из Минска, где его задержали в декабре 2016 года по запросу Азербайджана. Сейчас блогер находится в СИЗО. Его обвиняют в нарушении государственной границы (за поездки в Нагорный Карабах) и в антигосударственной деятельности за то, что он в своих статьях в интернете критикует азербайджанскую политику.
Против экстрадиции блогера выступали власти России, Израиля и Армении. В Кремле заявили, что Россия будет защищать интересы арестованного блогера.
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