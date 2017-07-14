Обвинение просит шесть с половиной лет заключения для блогера Лапшина

В Азербайджане гособвинение в суде попросило приговорить блогера Александра Лапшина к шести с половиной годам лишения свободы, сообщает ТАСС.

В феврале Александр Лапшин был экстрадирован из Минска, где его задержали в декабре 2016 года по запросу Азербайджана. Сейчас блогер находится в СИЗО. Его обвиняют в нарушении государственной границы (за поездки в Нагорный Карабах) и в антигосударственной деятельности за то, что он в своих статьях в интернете критикует азербайджанскую политику.

Против экстрадиции блогера выступали власти России, Израиля и Армении. В Кремле заявили, что Россия будет защищать интересы арестованного блогера.

