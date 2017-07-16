Макрон и Нетаньяху приняли участие в церемонии памяти евреев

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приняли в воскресенье участие в церемонии памяти евреев, погибших после массовой облавы, проведенной в Париже 75 лет назад.

В июле 1942 года на "Зимний велодром" ("Вель д`Ив") после проведенной облавы и массовых арестов доставили 13 тысяч евреев, среди которых было 4 тысячи детей и депортировали в концлагеря.

Почти все они затем погибли в нацистских лагерях смерти - в живых остались не более шестерых малышей и подростков, а также около 100 взрослых. Аресты во Франции осуществлялись с одобрения коллаборационистского правительства Виши и при участии около 7 тысяч французских полицейских и жандармов.