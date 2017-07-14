СМИ: Siemens возможно выйдет из совместных с Россией предприятий

Немецкий концерн Siemens рассматривает возможность выхода из совместных предприятий с российскими компаниями после скандала с поставкой газовых турбин в аннексированный Россией Крым в обход санкций. Как сообщает журнал Wirtschafts Woche ("Экономическая неделя") со ссылкой на свои источники, в Siemens создана специальная группа, которая обсуждает этот вопрос.

Речь идет о возможном выходе Siemens из дочерней компании "Сименс технологии газовых турбин", которой немецкий концерн владеет совместно с российскими "Силовыми машинами", а также из акционеров компании "Интеравтоматика". Именно эта российская компания, по данным Reuters, занималась установкой газовых турбин Siemens в Крыму. Доля Siemens в ней составляет более 47 процентов.

11 июля Siemens подала иск в Арбитражный суд Москвы против компаний "Технопромэкспорт", входящей в структуру "Ростеха", и "Сименс технологии газовых турбин". Концерн потребовал вернуть в Тамань турбины, которые ранее были отправлены в Крым, и предотвратить дальнейшие нелегальные поставки на полуостров. В "Технопромэкспорте" настаивают, что турбины для Крыма приобрели на вторичном рынке и провели модернизацию установок своими силами.

Накануне в Санкт-Петербурге сотрудниками Федеральной службы безопасности был задержан генеральный директор "Силовых машин" Роман Филиппов. После допроса по делу о разглашении государственной тайны его отпустили. Процессуального статуса у Филиппова пока нет. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.