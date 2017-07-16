В Москве задержаны пикетчики, поддержавшие активистов-волонтеров

В Москве в воскресенье были задержаны двое активистов движения "Протестная Москва" Роман Рашимис и Даниель Тамандров. Они проводили одиночные пикеты против давления на волонтеров предвыборной кампании оппозиционера Алексея Навального. После задержания молодых людей доставили в отдел полиции, однако позднее их отпустили без составления протоколов.

Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. В регионах к настоящему времени открылись более 60 предвыборных штабов политика, а его выдвижение поддержали более полумиллиона человек. Сторонники Навального столкнулись с давлением и угрозами – только за последние недели полицейские обыскали несколько штабов оппозиционера и задержали более сотни волонтеров.