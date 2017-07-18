Полиция не допустила членов ОНК в Мосгорсуд после статьи о пытках

Полиция отказалась допустить представителей Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в конвойное помещение Мосгорсуда после заявления правозащитников о том, что там пытают арестантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена ОНК Дмитрия Пискунова.

В московском управлении Министерства внутренних дел собеседнику агентства заявили, что охрану и конвоирование подсудимых осуществляет Федеральная служба исполнения наказаний. По словам Пискунова, это не так, и Мосгорсуд охраняют сотрудники специального полицейского конвойного полка.

Правозащитник заявил, что обжалует решение московской полиции. Ранее Мосгорсуд отказал членам ОНК к доступу к конвойному помещению и перенаправил их в МВД.

В начале июня "Медиазона" опубликовала материал о пытках в конвойном помещении главного суда Москвы. Дмитрий Пискунов рассказал изданию, что конвоиры приковывают арестантов к металлическим кольцам, вмонтированным в стену. В суде заявили, что кольца используются для ограничения свободы подсудимых, а не для пыток.