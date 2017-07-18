"Узника Болотной" Панфилова доставили на принудительное лечение

Максим Панфилов, осужденный по так называемому "Болотному делу", доставлен в психиатрическую больницу в Астрахани, где он будет проходить принудительное лечение. Об этом во вторник сообщил правозащитный портал "ОВД-Инфо" со ссылкой на мать активиста Марину Данилкину.

На минувшей неделе стало известно, что Панфилова увезли из и московского изолятора "Бутырка", где он находился с 2016 года. Адвокат Сергей Панченко предположил, что его подзащитного увезли на лечение, но не смог выяснить, куда именно.

В марте суд признал жителя Астрахани Максима Панфилова виновным в применении насилия к представителю власти на Болотной площади в мае 2012 года. В приговоре говорится, что обвиняемый сорвал шлем с сотрудника ОМОНа и "причинил ему физическую боль".

Сам Панфилов утверждал, что не участвовал в массовых беспорядках. Специалисты института имени Сербского признали его невменяемым – мужчина страдает синдромом Туретта. Защита настаивала на амбулаторном лечении Панфилова по месту жительства. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным.