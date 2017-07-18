Навальный спросит Стрелкова о сбитом под Донецком "Боинге"

Алексей Навальный назвал вопросы, которые он задаст на дебатах с лидером движения "Новороссия" Игорем Стрелковым. В частности, оппозиционер намерен спросить бывшего лидера сепаратистов "ДНР" о том, кто в июле 2014 года сбил под Донецком "Боинг-777" Малайзийских авиалиний. Темами дебатов также станут коррупция в России и отношения с Западом.

Дебаты Навального и Стрелкова пройдут 20 июля. Сегодня стало известно, что, помимо Youtube-канала "Навальный Live" и телеканала "Дождь", дебаты будет транслировать Reuters. Ведущим, как ожидается, будет Михаил Зыгарь. Дебаты пройдут по инициативе Стрелкова, который ранее заявил, что Навальный, по его мнению, не патриот, не националист, и не оппозиционер.