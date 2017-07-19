"Фальшивый дзюдоист" и "отличный солдат"

Американская пресса не очень-то жалует Владимира Путина, но заголовок одной из статей в газете The Washington Post за понедельник, кажется, получился действительно обидным для российского президента: "Является ли Владимир Путин мошенником в дзюдо?"

Сама газета, впрочем, не делает каких-либо выводов, а опирается на мнение Бенджамина Уиттса - политолога, специалиста по вопросам безопасности и резкого критика президента Трампа, обвиняющего его в том числе в сговоре с Россией. Помимо прочего, Уиттс - еще и обладатель "черных поясов" в таких боевых искусствах, как тхэквондо и айкидо. Проанализировав общедоступные записи выступлений Владимира Путина на татами, он пришел к выводу, что для российского президента организуют "фальшивые" бои, проще говоря, что его соперники поддаются: "Он борется только с людьми, которые находятся в его власти, и все они падают для него". Более того, сам Уиттс публично вызвал Путина на поединок по тхэквондо! (этим боевым искусством российский президент, как утверждается, тоже владеет).

Сам Уиттс утверждает, что Washington Post не связывалась с ним, прежде чем опубликовать свою статью. И это довольно странно - поскольку вызов от его имени Путину последовал... еще два года назад, задолго до истории с расследованием российского вмешательства в выборы. Что, впрочем, доказывает, что претензии к Путину-спортсмену у американского аналитика возникли не в связи с сиюминутными политическими потребностями.

Собственно, публикация на редактируемом Уиттсом сайте Lawfare носит название "Я готов бороться с Путиным в любое время и в любом месте, где он не сможет меня арестовать":

Я не шучу. Я был и остаюсь серьезным.

Видео боевых искусств в исполнении Путина заполонили Интернет, как и его фото с голым торсом <...> Но, хотя он и демонстрирует крайние формы маскулинности, Путин борется только с людьми, которые нахлдятся в его власти, кого он может арестовать и чьи жизни может разрушить. Они не только падают, борясь с ним - они вообще по сути не борются с ним.

Не все, правда, воспринимают аргументы Уиттса и тем более его "вызов" Путину всерьез:

Zach Teutsch

Я никак не думал, что аргументы вроде "борись со мной" могут стать тем, чем обмениваются взрослые разумные люди - и, оказывается, ошибался.

Возможно, впрочем, что Уиттсу в ближайшее время придется пересмотреть свой вызов и направить его другому российскому "мастеру боевых искусств" - Рамзану Кадырову. В Америке наконец вышло в эфир его интервью корреспонденту канала HBO Дэвиду Скотту. Некоторые цитаты из него - например, о "подлых правозащитниках", которые распространяют истории о преследовании геев в Чечне, о предложении "забрать геев в Канаду" и о готовности "поставить планету раком" в случае ядерной войны - уже широко разошлись по Сети. Но по большей части беседа касалась все же именно боевых искусств - Кадыров от имени клуба "Ахмат" вызвал американцев на поединок!

"Будем драться до конца, насмерть, и я уверен, что рано или поздно мы докажем свое превосходство", заявил Кадыров. По его словам, "это будет грандиозное зрелище, в котором нет нужды в судьях".

Чеченский лидер считает, что чеченцы отважнее и крепче духом, чем иностранные борцы, потому что с малых лет "близко знакомы с войной".

– Я воюю с 15 лет, – рассказал Кадыров, – и знаю что такое война. Я отличный солдат и отличный военачальник. Мне нравится сражаться. Смерть в бою была бы для меня высшей радостью".

С кем Кадыров воевал с 15 лет (то есть с 1991 года), глава Чечни не пояснил.

Дэвид же Скотт в подкасте спортивного журналиста Люка Томаса поделился своими впечатлениями о Кадырове и поездке в Чечню, самое важное пересказывает "Медуза":

Пообщавшись с ним в его логове, я увидел, что этот человек совершенно точно знает, что он делает, чего он хочет, — делится своими впечатлениями Дэвид Скотт. — Он готов платить дань дьяволу, если это необходимо. Тем временем он практически заново выстроил Грозный, который еще 15 лет назад лежал в руинах, и смог прогнать из него мятежников.

Скотт фактически подтверждает мнение о том, что Кадыров является, по сути, полновластным хозяином Чечни, а отнюдь не "марионеткой" Путина и российских властей. При этом он признает, что многие жители Чечни могут искренне поддерживат Кадырова - но это даже не важно, ибо последний выстроил, по его мнению, полицейский режим, основанный на личной диктатуре.

— Не важно, идет ли речь о политических оппонентах, диссидентах, журналистах или гомосексуалах — никому из них нет места в республике Рамзана Кадырова <...>​ Встречу с Кадыровым Дэвид Скотт назвал «одновременно леденящей и потрясающей», а Чечню — самым устрашающим местом из тех, где ему доводилось бывать.