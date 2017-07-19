Лукашевич: "Малороссия" "не стыкуется" с Минскими соглашениями

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что инициатива о создании Малороссии "не стыкуется с обязательствами стороны в рамках Минских договоренностей. Он сослался также на слова российского представителя в Трехсторонней контактной группе по Украине Бориса Грызлова о том, что подобные заявления не имеют отношения к реальной политике.

Ранее Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Госдепартамент США выразили обеспокоенность в связи с заявлением лидера сепаратистов самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко о создании нового государства.

Нынешний председатель ОБСЕ Себастьян Курц назвал провокационной такую риторику и призвал все стороны конфликта в Донбассе воздержаться от конфронтационных заявлений, угрожающих Минским соглашениям, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Представитель Госдепартамента Хизер Науерт также выразила обеспокоенность, заявив, однако, что не удостоит Захарченко ответом.

18 июля на собрании в Донецке по инициативе Захарченко были приняты так называемые "документы" о создании государства "Малороссия" как правопреемника Украины. Сепаратисты самопровозглашенной "ЛНР" заявили в ответ, что не имеют к этому никакого отношения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это личной инициативой Захарченко и заявил о приверженности Москвы Минским договоренностям. Франция и Германия призвали Кремль осудить заявление Захарченко.

