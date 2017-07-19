Хайпанул на "Малороссии"

Во вторник, 18 июля, одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях стал "конституционный акт" о создании "Малороссии", обнародованный в Донецке главой "ДНР" Александром Захарченко и российским писателем Захаром Прилепиным. В Кремле довольно быстро открестились от странной инициативы, списав ее на самодеятельность руководства самопровозглашенной "народной республики". То, что идея "Малороссии" действительно может быть незапланированной фантазией кого-то из сепаратистов, допускали и некоторые пользователи социальных сетей. С ними не соглашались люди, утверждавшие, что Захарченко и тем более Прилепин вряд ли могли по собственной инициативе выкинуть подобный трюк. В числе возможных авторов идеи "Малороссии" чаще всего называли фамилию советника президента России Владислава Суркова, ответственного за украинское направление российской политики и являющегося, в числе прочего, куратором "ДНР" и "ЛНР" в Москве.

Алексей Венедиктов:

История с провозглашением Малороссии не такая уж дурная. И усмешками в Твиттере не стоит отделаться. Сурков, исчезнувший не только из информационного, но и властного поля, предложил забавную концепцию – объявить всю Украину несостоявшимся государством и презапустить проект вассального образования как будущей части России. Малороссия – это часть Российской империи. То есть идти не по Крымскому или Абхазскому, а по Южно-Осетинскому сценарию с последующим объединением. А сейчас сделать типа ГДР/ФРГ. Ну чтоб Путин одобрил. А Минские соглашения побоку. И действительно, какие-то соглашения... Очевидно, что Кремль одобрил. Будем наблюдать.

В среду, наконец, стало известно, что думает обо всем этом сам Сурков. Его мнение приводит информационное агентство РИА Новости – правда, в пересказе прокремлевского политолога, главы Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, который присутствовал вместе с Сурковым на "совещании экспертов". Пользователей социальных сетей комментарий Суркова привлек прежде всего заимствованным из американского английского неологизмом "хайп" (ближайший аналог в русском языке – "ажиотаж", правда, неясно, использовал ли это слово сам советник Путина или оно появилось в пересказе Чеснакова), а также тем, что он косвенно подтверждает причастность Суркова к проекту "Малороссии".

Далее – цитата по первоисточнику, РИА Новости. Насколько близко к тексту Чеснаков передал корреспонденту агентства слова Владислава Суркова, неизвестно:

"Весь этот "хайп" по поводу воображаемого государства Малороссия в целом полезен. Главное здесь то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность. За всю Украину, а не за ее часть. То есть, на Украине идет гражданская война между людьми, которые по-разному видят будущее своей страны."Частью всякой войны является война идеологическая, в которой противопоставляются слоганы и утопии. У Киева есть евроутопия. Донецк отвечает идеей Малороссии. Разгорается широкая внутриукраинская дискуссия, в которой видны уровень организации, аргументов и IQ спорящих сторон. Но тут уж, выражаясь по-малороссийски: яка держава, такой и IQ".

Комментаторы, которые и накануне считали идею "Малороссии" изобретением Суркова, тут же подхватили эти слова как подтверждение своей правоты:

Алексей Венедиктов:

Ну и кто мне не верил?

Адепты "русского мира" нашли в высказывании Суркова подтверждение правоты своих слов, сказанных накануне, – о том, что идея "Малороссии" означает плавную подготовку к передаче контроля над Донбассом Украине:

Егор Холмогоров:

По сути Сурков заявляет, что "Донбасс – это Украина", то есть еще раз подтверждает вредность этого малороссийского прожекта.

Эль Мюрид:

Обнаружился автор вчерашней инициативы об учреждении Малороссии. Только-только утихли крики "Фельдмаршалу больше не наливать!" – намекающие на избыточное празднование дня металлурга в Донецке, как выяснилось, что горячительные напитки здесь совершенно не при чем. Помощник президента Сурков сообщил, что "хайп" вокруг идеи Малороссии продуктивен, так как он инициирует дискуссию вокруг будущего единой Украины. Есть точка зрения наших партнеров в Киеве, теперь вот появилось предложение от донбасских шахтеров. Они три года воюют и умирают за свой вариант общей страны – почему бы им не дать высказаться и подискутировать?

В общем, как и прежде – вместо реальной политики – ее имитация. Троллинг и дискуссия в сети – это теперь полноценная замена политики государства. Постмодерн и сюрреализм.

Правда, убивают дончан не в сети, а в самом что ни на есть реале, но кого волнуют эти пустяки?

Надо сказать, что слово "Малороссия" уже встречалось рядом с фамилией Суркова – в его взломанной почте, опубликованной осенью 2016 года украинскими хакерами, было найдено письмо от "председателя Народного Совета ДНР" Дениса Пушилина, в котором тот предлагал президентскому советнику проект разделения Украины на "Новороссию", "Малороссию" и "Галичину". Правда, по проекту Пушилина в состав новой "Малороссии" должны были войти лишь Житомирская, Хмельницкая, Винницкая, Киевская, Черкасская, Кировоградская, Сумская, Полтавская и Черниговская области Украины

Некоторые комментаторы не без оснований считают Суркова лишь ретранслятором мнения самого российского президента:

Идеологические оппоненты российских имперцев не столь активно ищут ответ на вопрос, от кого именно исходила идея создания "Малороссии", но в любом случае не видят в ней ничего хорошего:

​El_temif:

С таким руководством нам точно долго не прожить. Тут этот самый IQ стремится к отрицательным величинам.

В общем, по итогам двухдневной дискуссии кажется, что главным ее итогом стало проникновение молодежного сленга в несколько новую для него сферу. Некоторые, кажется, слово "хайп" и вовсе услышали впервые: