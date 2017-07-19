Афганские девочки получили награду на соревнованиях по робототехнике в США

Шесть школьниц из Афганистана, которым сначала не дали визу в США, получили медаль на международных соревнованиях по робототехнике в Вашингтоне (FIRST Global Challenge).

Афганской команде вручена серебряная медаль "за мужество" в знак признания решимости достичь поставленной цели даже в трудных условиях. Золотую медаль в этой же категории получили школьники из Южного Судана, а бронзовую – команда из Омана.

В начале июля американские власти отказались впустить в страну школьников из нескольких мусульманских стран, в том числе из Афганистана – в рамках ужесточения визовой политики президента Дональда Трампа. Однако позже президент смягчил свою позицию и афганских школьниц впустили в США.

Главную золотую медаль за совокупные результаты завоевала команда из Европы, серебро было вручено школьникам из Польши. Третье место заняла команда из Армении.

Всего в соревнованиях участвовали школьники из более чем 150 стран.