Россия оказалась одной из худших стран в мире для пенсионеров

Россия признана одной из худших стран в мире для пенсионеров. Об этом свидетельствует Глобальный пенсионный индекс, который ежегодно составляет французская финансовая корпорация Nataxis.

В рейтинге за 2017 год Россия заняла 40-ое место из 43-х возможных, хуже оказались только Бразилия, Греция и Индия. Лидирующие позиции заняли Норвегия, Швейцария, Исландия, Швеция и Новая Зеландия.

При составлении индекса оценивается ряд параметров по шкале от 0 до 100 . Это - финансы пенсионеров, материальная обеспеченность, качество жизни и здоровье. Эксперты посчитали, что за год в России ухудшились материальное благосостояние и здравоохранение.

Ранее глава Счетной палаты Татьяна Голикова сообщила, что за чертой бедности в России находятся 22 миллиона человек, или 15 процентов населения. Большинство бедных россиян – пенсионеры.

Согласно прогнозу министерства экономического развития,в ближайшие двадцать лет в России не ожидается роста пенсий, а до 2022 года размер пенсий в реальном выражении будет сокращаться. С 2014 года в России действует мораторий на формирование накопительной части пенсии.