Президент Украины Петр Порошенко завершил трехдневный официальный визит в Грузию. Порошенко вместе с супругой и государственной делегацией направился в Киев из Батуми. Накануне президенты двух стран вместе с семьями побывали в "Аджарском доме вина" в селе Кеда. Там состоялся заключительный прием в честь Петра и Марины Порошенко.

Во время выступления на украинско-грузинском бизнес-форуме в Батуми Порошенко сообщил, что в начале войны на востоке Украины желание помочь украинской армии в борьбе против пророссийских сепаратистов изъявили многие офицеры из Грузии. "В 2014 году, когда было тяжелее всего, я получил 200 обращений грузинских офицеров с просьбой предоставить украинское гражданство, чтобы они были включены в состав Вооруженных сил Украины и смогли защищать украинскую землю так же, как защищали землю грузинскую в 2008 году", – сказал он.

Петр Порошенко побывал на административной границе Грузии и Южной Осетии. Лидер Украины обвинил Россию в “агрессии“ и сравнил ситуацию в бывших грузинских автономиях с обстановкой в Донбассе. Порошенко высказался за восстановление территориальной целостности Украины и Грузии. В село Одзиси Порошенко прибыл вместе с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.