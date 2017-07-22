Экс-главу избирательного штаба Трампа могут обвинить в отмывании денег

В США бывшего главу избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта могут обвинить в отмывании денег.

Как сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника, в рамках расследования так называемого "российского досье" – комиссия во главе со специальным прокурором Робертом Мюллером изучает документы о финансах Манафорта и его недвижимости в Нью-Йорке, а также о его связях с украинскими политиками.

В период с 2006-го по 2013-й год Манафорт приобрел три объекта недвижимости в Нью-Йорке. Заплатив за них сразу, он позднее изъял деньги и оформил ипотечный кредит. Reuters приводит мнение эксперта о том, что так обычно делают, чтобы скрыть происхождение незаконно полученных средств. Агентство Reuters не располагает подтвержденной из независимых источников информацией об этой сделке.

19 июля газета The New York Times опубликовала материалы о том, что Манафорт должен 17 миллионов долларов подставным российским компаниям.

Пол Манафорт является ключевой фигурой в расследовании российских контактов окружения Трампа в ходе президентской кампании 2016 года. В июне 2016 года Манафорт возглавил избирательный штаб Трампа и тут же принял участие во встрече Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой. Уже в середине августа того же года Манафорт оставил свой пост, после того как стали известны подробности его деловых и политических связей с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.