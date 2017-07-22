Конгресс США согласовал новый текст законопроекта о санкциях

Конгрессмены США от обеих партий согласовали текст законопроекта об ужесточении санкций против России, Ирана и Северной Кореи.

Об этом сообщила в субботу лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси, выразив, однако, опасение, что включение в документ нового пункта - о КНДР может вновь вызвать процедурную задержку с его принятием.

Член сенатского комитета по иностранным делам демократ Бен Кардин заявил, что консенсуса удалось достичь в ходе "интенсивной дискуссии", и выразил надежду, что обе палаты Конгресса одобрят законопроект, а президент Дональд Трамп поддержит стремление законодателей проводить в отношении России более жёсткую политику.

Теперь за новый вариант документа должны проголосовать и Палата представителей и Сенат.



