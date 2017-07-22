Сторонника Навального арестовали на 2 дня за установку куба

В Комсомольске-на-Амуре сотрудник штаба Алексея Навального получил двое суток ареста за установку агитационного куба.
Об этом сообщил сам Сергей Соколюк на горячую линию портала "ОВД-Инфо".
10 июня он был в числе активистов, устанавливавших агитационный куб за Навального. В тот день были задержаны 3 человека. Самого Соколюка задержали 21 июля по обвинению в проведении публичного мероприятия без уведомления властей.
С начала июля, когда сторонники Навального начали серию агитационных акций, полиция под различными предлогами начала обыскивать штабы оппозиционера в разных городах Изымали листовки и газеты, проверяли компьютеры, задерживали волонтеров.
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