Президент Польши наложит вето на закон о судебной реформе

Президент Польши Анджей Дуда наложит вето на закон о судебной реформе. Об этом заявил сам президент Польши в своем выступлении. Он отметил, что в стране требуется провести судебную реформу, но её содержание должно носить более обдуманный характер и не вызывать разделов в обществе.

"Я решил возвратить в Сейм - другими словами, я наложу вето на закон о Верховном суде, а также закон о Национальном судебном совете.

И я заявляю, что судьи не могут быть назначены в Национальный судебный совет простым большинством голосов парламента, что, к сожалению, имело бы место по законопроекту - и я, как президент, явно не согласен с этим", - заявил Дуда.

По его словам, Польша крайне нуждается в судебных реформах.

Дуда назвал себя стороником реформы. Однако, как выразился, сторонником мудрой реформы, той, которая могла бы обеспечить хорошую судебную систему, и той, что увеличит чувство справедливости. По его оценке, реформа в том виде, в каком она была введена, этого чувства безопасности и справедливости не увеличила бы.

По всей Польше восьмой день продолжались протесты против принятия законодательства, которое дало бы правящей партии широкие полномочия по контролю над судебной системой.

В Варшаве демонстранты 23 июля собрались перед президентским дворцом, размахивая флагами и знаками Польши и Европейского союза и выкрикивая "Мы хотим вето", "Свободный суд", "Свобода, равенство, демократия" и "Свобода", "Свободная Польша". Участники протеста недовольны тремя законопроектами, принятыми парламентом, которые дадут правящей партии "Право и справедливость" контроль над судебной системой страны.

Законопроекты предусматривали немедленную отставку всех нынешних судей Верховного суда, за исключением тех, кто был одобрены президентом, и даст полномочия президенту регулировать другие суды. Законодательство предусматривало замену судей Верховного суда по решению министра юстиции, который также является генеральным прокурором.

Лидеры ЕС подвергли критике законопроекты за нарушение судебной независимости и угрозу верховенству закона.

После одобрения законопроекта Сеймом и Сенатом требовалось только подпись президента Анджея Дуды для того, чтобы он стал законом. Дуда до сих пор придерживался линии правящей партии в своих действиях. Протестующие у президентского дворца 23 июля призывали Дуду наложить вето на законопроекты.

Митинги против законодательства также проходили в Кракове, Вроцлаве и других городах Польши. Небольшие митинги прошли также в Париже, Брюсселе, Лондоне и других европейских городах.

Ярослав Качиньский, глава партии "Право и справедливость", защищал законодательство, утверждая, что судебная система продолжает функционировать так же, как и в коммунистическую эпоху, и в судах осталось много судей с того времени. Министр юстиции Германии Хейко Маас 23 июля заявил немецкой газете Bild am Sonntag, что "независимость судебной власти в Польше находится под угрозой".