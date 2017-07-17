В программу "реновации" в Москве могут включить ещё 1500 домов

В программу по так называемой реновации могут включить ещё полторы тысячи домов, которые не были включены в список мэрии, но где прошли собрания собственников. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на сотрудника мэрии.

Таким образом, в рамках программы могут быть снесены пять с половиной тысяч домов (более 17 миллионов квадратных метров жилья) и расселены свыше миллиона человек, что составляет почти десятую часть населения Москвы.

К первому июля, когда закон о реновации в Москве был поодписан президентом Владимиром Путиным, в списке домов, которые могут быть снесены, было 4546 строений. За участие в так называемой реновации проголосовали жители 4086 домов. Владельцам квартир в этих домах власти обещают предоставить равнозначное — с той же площадью и числом комнат, что и в старой квартире — или равноценное жилье в тех же районах. Закон также предусматривает возможность денежной компенсации.

Первоначально программа была рассчитана на 15 лет. Сейчас её реальный срок составляет 25 лет. Ранее стоимость "реновации" оценивалась в три триллиона рублей. Действия мэрии вызвали недовольство многих москвичей. В городе неоднократно проводились акции протеста.