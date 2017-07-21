СМИ: в мэрии сомневаются в результатах голосования по "реновации"

В мэрию Москвы поступили протоколы голосования по так называемой реновации из 1400 домов. В 400 из них собственники выступили против включения в программу по сносу их домов и переселению в новые квартиры. Половина протоколов за снос вызвала в мэрии подозрения.

Как пишет "Коммерсантъ", там опасаются, что протоколы собрания были подписаны "задним числом" уже после того, как срок, отведенный для голосования, закончился. А сами собрания собственников были проведены под давлением со стороны сотрудников районных управ.

Из-за этого, по данным издания, в программу реновации могут быть включены ещёпримерно на 500 домов.

Ранее о том, в программу реновации могут включить еще полторы тысячи домов, которые не были внесены в первоначальный список мэрии, но где прошли собрания собственников, сообщали "Ведомости".

Таким образом, в рамках программы могут быть снесены около шести тысяч домов и расселены свыше миллиона человек, что составляет почти десятую часть населения Москвы.

Закон о реновации в Москве был подписан президентом Владимиром Путиным 1 июля. Первоначально программа была рассчитана на 15 лет. Сейчас ее реальный срок составляет 25 лет. Стоимость реновации оценивается в три триллиона рублей. Действия мэрии вызвали недовольство многих москвичей. В городе неоднократно проводились акции протеста.



