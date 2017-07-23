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Археология

Пять этажей свободы. Эфир в 20:05

Снос последнего пятиэтажного жилого дома серии K-7 на проспекте Маршала Жукова в Москве

Журналист Максим Трудолюбов и архитектор Никита Токарев о «хрущевке» как социальном проекте

Вместе с приговоренными к сносу пятиэтажками в прошлое уходит целый мир советского модерна, уникальный пласт городской культуры. Чем были "хрущевки" для советского человека, и что можно сохранить из этого социального опыта? Гости программы - Максим Трудолюбов, обозреватель газеты «Ведомости», и Никита Токарев, архитектор, директор школы МАРШ. Эфир в 20:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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