Пять этажей свободы. Эфир в 20:05

Вместе с приговоренными к сносу пятиэтажками в прошлое уходит целый мир советского модерна, уникальный пласт городской культуры. Чем были "хрущевки" для советского человека, и что можно сохранить из этого социального опыта? Гости программы - Максим Трудолюбов, обозреватель газеты «Ведомости», и Никита Токарев, архитектор, директор школы МАРШ. Эфир в 20:05.