"Лихорадочные и отчаянные меры"

Немецкий концерн Siemens 21 июля объявил о решении существенно ограничить деятельность в России в ответ на перепродажу своих турбин в Крым российской компанией "Технопромэкспорт". Кроме этого, Siemens впервые официально подтвердил, что по имеющейся у него "достоверной информации" все 4 турбины, по контракту предназначавшиеся для электростанции в Краснодарском крае, уже поставлены в обход западных санкций на аннексированный Россией полуостров.

В заявлении, опубликованном на сайте Siemens, говорится, что в ответ на действия "Технопромэкспорта" немецкий концерн разорвет все контракты на поставку оборудования для электростанций, заключенные с российскими компаниями – если эти компании "контролируются государством". Siemens также прекратит участие в российской компании "Интеравтоматика", занимающейся производством и поставкой оборудования и управляющих систем для электростанций (немецкому концерну принадлежит 46% ее акций). Представители Siemenes в наблюдательном совете "Интеравтоматики" будут отозваны. Кроме этого, концерн начнет процесс отзыва лицензионных соглашений, ранее выданных российским фирмам, поставляющим оборудование для электростанций комбинированного цикла (к таким относится и электростанция в Крыму, для которой предназначаются поставленные в Россию в обход санкций немецкие турбины).

В Siemens говорят, что помимо этих мер продолжат судиться с "Технопромэкспортом". Иск о нарушении контрактных обязательств был подан концерном в Московский арбитражный суд 11 июля. В немецком концерне также предлагают "Технопромэкспорту" расторгнуть контракт на поставку турбин и выкупить их.

Многие пользователи социальных сетей сочли эту реакцию Siemens довольно жесткой и сделали вывод о том, что в концерне действительно не знали о планах российского партнера перепродать турбины в Крым вместо того, чтобы оставить их для строительства электростанции в Тамани. О том, что такое развитие событий является вполне вероятным, газета "Ведомости" писала еще в 2015 году.

В пресс-службе Министерства энергетики России в пятницу заявили, что действия Siemens не повлияют на срок запуска двух теплоэлектростанций в Крыму, для которых предназначались турбины. Часть экспертов считает, что российские специалисты не смогут запустить и обслуживать турбины без участия немецкого концерна. Ранее в государственной корпорации "Ростех", которой принадлежит "Интеравтоматика", утверждали, что турбины были куплены "на вторичном рынке" и существенно доработаны на одном из российских предприятий.

Российские компании энергетического сектора на словах не выражают особого беспокойства в связи с действиями Siemens. Представители компании "Интер РАО", использующей турбины Siemens на Верхнетагильской ГРЭС и планирующей начать их использование в августе на Пермской ГРЭС, заявили, что решение немецкого концерна "не повлияет" на их работу. Об этом же говорят и в "Росатоме", использующем немецкие турбины на своих АЭС. Пресс-служба "Русгидро" утверждает, что компания "не предполагала использовать турбины Siemens для строительства электростанций на Дальнем Востоке" (на этот проект из федерального бюджета выделено 50 миллиардов рублей). В "Газпром энергохолдинге", который планировал закупать оборудование Siemens для строительства Грозненской ТЭС, пока никак не прокомментировали заявления немецкого концерна. Отказался комментировать ситуацию и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков: "Это вопрос к компаниям, по линии которых осуществляется это сотрудничество", –​ цитирует слова Пескова агентство "Интерфакс".

"Этих мер будет недостаточно"

Михаил Крутихин, партнер консалтингового агентства Rusenergy, уверен, что компания Siemens с самого начала знала, куда на самом деле должны отправиться проданные в Россию турбины. По его словам, санкционных мер, о которых Siemens объявил в пятницу, пока недостаточно для того, чтобы избежать серьезного наказания за нарушение режима санкций:

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– Я считаю, что это лихорадочные и отчаянные меры компании, которая рассчитывает каким-то образом снизить накал разгоревшегося скандала и, возможно, сократить размеры наказания за нарушение режима санкций. Но я считаю, что этих мер, скорее всего, будет недостаточно, поскольку у Siemens есть и другие обязательства в отношении российских компаний. Возможное ужесточение санкций может опять коснуться проектов Siemens, таких как работа над газовыми компрессорными установками, так называемыми газоперекачивающими агрегатами, где также есть большой вклад немецкой компании. И если что-то коснется инфраструктурных проектов, таких как газопроводы "Газпрома", то здесь Siemens опять окажется в первых рядах пострадавших от режима санкций.

– Вы говорите, что этих мер недостаточно. А какие меры могли бы считаться достаточными, на ваш взгляд?

Siemens должен прекратить всякое сотрудничество в обслуживании уже поставленных в Россию турбинных агрегатов

– Во-первых, я думаю, Siemens должен прекратить всякое сотрудничество в обслуживании уже поставленных [в Россию] турбинных агрегатов. Во-вторых, компании, судя по всему, предстоит принять очень важное решение в отношении сотрудничества с газовыми инфраструктурными проектами – потенциальной мишенью будущих санкций.

– Допускаете ли вы, что компания Siemens сознательно шла на риски, подписывая договор о поставке турбин в Краснодарский край, в Тамань, и понимая, что они могут оказаться в Крыму?

– Да, конечно, компания была полностью в курсе того, для чего предназначены эти турбины. Во-первых, турбины не вполне стандартные, они «заточены» под специальную электростанцию, и данная электростанция должна была находиться в Крыму. Мало того, в контрактах указаны сроки обслуживания этого оборудования специалистами Siemens, и без этого обслуживания просто невозможно установить такие турбины и потом забыть о них. Поэтому компания была в курсе всех дел с самого начала. И об этом российская печать писала уже очень давно.

– То есть разговоры о том, что эти турбины не удастся установить и запустить без помощи немецких специалистов, не беспочвенны? Или речь идет, скорее, об увеличении времени, которое для этого понадобится?

– Нет, я думаю, что турбины смогут установить, поскольку российские власти считают эти турбины изготовленными в России, там такая этикетка на них наклеена, что они сделаны в России, но фактически в этих турбинах огромная часть труда самой компании Siemens, начиная с проекта и кончая поставкой специфических, не изготавливаемых в России частей. Но самое главное - это проблема с обслуживанием. Без специалистов Siemens и дополнительных запчастей из Германии или из каких-то других стран обеспечить работу таких турбин совершенно невозможно.

Без специалистов Siemens и дополнительных запчастей из Германии обеспечить работу таких турбин совершенно невозможно

– Есть ли, с вашей точки зрения, шанс, что турбины будут возвращены из Крыма в Россию?

– Я думаю, что такая возможность есть - если штрафовать будут не только Siemens, но и какие-то российские организации.

– Какими в целом могут оказаться последствия всей этой истории для российско-немецкого бизнеса?

– Мы уже видим сокращение числа немецких компаний, у которых есть проекты в России. Когда-то это было чуть ли ни 6 тысяч компаний, сейчас их число снизилось примерно до 4 тысяч. Несмотря на оптимистические высказывания германского правительства, представителей германского бизнеса, число это не растет.

– То есть оно не будет сокращаться, но и не будет расти?

– Я думаю, что оно, возможно, даже будет сокращаться, если опасность пострадать от санкций будет осознана представителями германского бизнеса, - говорит Михаил Крутихин.

"Это всегда вопрос платы за риск"

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев допускает, что поставки высокотехнологичного оборудования в Россию в обход санкций не прекратятся даже в случае ужесточения контроля за соблюдением санкций:

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– С одной стороны, соответствующие правительственные структуры западных стран будут, видимо, ужесточать меры контроля, но, с другой стороны, это всегда вопрос платы за риск. Если будут какие-то цепочки посредников или поставки напрямую с соответствующими рисками для тех, кто поставляет, это просто будет закладываться в конечную цену продукта, изделия, оборудования. Поэтому я думаю, что правительственные органы будут ужесточать контроль, а бизнес будет искать пути обходить эти препятствия. Мы этот эксперимент провели еще в рамках СССР, когда в связи с Афганистаном были очень жесткие санкции, но, тем не менее, в страну поставлялись и компьютеры, и другое оборудование, в том числе американское - через Финляндию, через всякие фирмы-посредники, из нейтральных стран. Поэтому там, где речь идет о крупных и серьезных контрактах, бизнес, я думаю, будет искать пути.

В связи с Афганистаном были очень жесткие санкции, но, тем не менее, в СССР поставлялись и компьютеры, и другое оборудование

– Есть две основные точки зрения - что санкции эффективны и что санкции неэффективны. Сторонники какой из них будут приводить в качестве аргумента своей правоты историю с турбинами Siemens?

– Я думаю, пока рано делать выводы. Надо посмотреть, чем вся эта история реально закончится, действительно ли Siemens разорвет крупные контракты в России, действительно ли он отзовет лицензии на право производства турбин по его технологиям в России или их доработке. Поэтому я бы не стал сейчас торопиться с выводами. Но то, что санкции не являются первопричиной бед российской экономики, для меня очевидно давно. Российская экономика переживает, несомненно, системный кризис, и он начался где-то со второй половины 2012 года, когда еще ни о каких санкциях никто и думать не мог, а цена на нефть была вполне комфортной для российского бюджета. Тем не менее, у нас началось сначала замедление, а потом абсолютное падение основных макроэкономических показателей. Санкции усугубляют ситуацию, но не являются ее первопричиной. А эффект от них, конечно, в разных секторах разный. В нефтедобыче, геологоразведке потенциальный ущерб очень сказывается, и если санкции будут продолжаться долго, там, конечно, потенциальный ущерб будет большим. Фактическое закрытие рынков капитала для большинства российских компаний серьезно сказалось в свое время на девальвации рубля и на снижении золотовалютных резервов, но уже сейчас экономика этот шок пережила. Ну, а для конкретных людей, конечно, санкции крайне неприятны.

– Возвращаясь к истории с турбинами: опять же, есть две точки зрения. Одни говорят, что Siemens с самого начала сознательно шел на риск. Другие, особенно после сегодняшних новостей, изменили свою точку зрения и теперь, основываясь на резкой реакции Siemens, действительно допускают, что концерн был обманут российскими партнерами, что его представители ничего не знали о том, для чего, на самом деле, предназначаются эти турбины. Какая версия кажется вам более правдивой?

– Я бы не хотел, чтобы мы с вами нарвались на какой-нибудь иск от компании Siemens, поэтому отвечу завуалированно, известной строчкой великого российского поэта: "Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад!".