Против России и Трампа

Во вторник, 25 июля члены Палаты представителей Конгресса США могут проголосовать за законопроект, который должен определить будущее санкций в отношении российских граждан и компаний. Конгресс лишает президента права отмены санкций без согласия законодательной ветви власти и создает законодательную базу для введения санкций против нескольких отраслей российской экономики.

Хотя все детали обширного законопроекта, в который также включены санкции против Ирана и Северной Кореи, не были обнародованы накануне голосования, смысл происходящего был совершенно очевиден. Конгресс США дал понять России, Ирану и Северной Корее, что их, как выразился один из руководителей фракции демократов в Палате представителей Стени Хоер, «дестабилизирующая активность» в мире не останется безнаказанной. Российский раздел этого билля привлек особое внимание, потому что законодатели не только дают сигнал Кремлю, что американские санкции останутся в силе надолго и новые недружественные действия Москвы в киберпространстве или против стран-союзников США вызовут новые штрафные меры со стороны Вашингтона. Это также и сигнал президенту Трампу, что у него отныне нет свободы действий в отношении России. Конгресс – подавляющее большинство демократов и республиканцев – не доверяют его суждениям и лишают его права единолично распорядиться санкциями, несмотря на то, что президент и его команда в течение нескольких недель убеждали законодателей, что ограничение прерогатив Белого дома на ведение внешней политики не позволит администрации Трампа действовать эффективно.

Верхняя палата Конгресса - Сенат - приняла свою версию законопроекта пять недель назад. Сенат узаконивает все существующие санкции: те, что были введены в наказание за аннексию Крыма и вторжение в восточную Украину и те, что были объявлены под занавес президентства Барака Обамы в ответ на вмешательство России в американский избирательный процесс. Мало того, законопроектом Сената предусматриваются новые санкции против железнодорожного, морского транспорта и российской энергетической отрасли. К числу наказуемых деяний будут также добавлены нарушения прав человека. Если администрация захочет изменить режим санкций, она должна будет формально уведомить Конгресс об этом и получить его согласие на это.

Вариант, подготовленный Палатой представителей, насколько известно, близок к сенатскому. В конце прошлой недели было объявлено, что представители обеих палат договорились о компромиссной версии законопроекта, которая будет представлена на голосование Конгресса в августе. В этой версии, насколько известно, отвергаются любые уступки Кремлю, в том числе, возвращение так называемых дипломатических дач в Нью-Йорке и под Вашингтоном до тех пор, пока Москва не выполнит предварительных требований. Представители Белого дома сообщили, что президент Трамп подробно ознакомится с этим документом, но дали понять, что он, скорее всего, подпишет его, просто потому, что поддержка этого законопроекта в обеих палатах Конгресса подавляющая. Интересно, что решимость американских парламентариев не поколебали протесты и даже завуалированные угрозы ответа со стороны Германии, Австрии и Франции, чьи компании, решившие вместе с Россией сооружать газопровод «Норд Стрим 2», могут оказаться не в состоянии выполнить свои обязательства. Правда, как сообщают источники в Конгрессе, в окончательном варианте закона о санкциях предусмотрены некоторые исключения для американских компаний, участвующих в энергетических проектах, связанных с Россией.

Этот закон прежде всего важен тем, что Конгресс ограничивает свободу действий Белого дома, считает американский политолог, вице-президент Американского внешнеполитического совета Илан Берман:

– Конгресс прилагает огромные усилия, чтобы ограничить гибкость администрации Трампа в подходе к России. Новый законопроект сформулирован таким образом, что у Белого дома останется очень мало возможностей для видоизменения или ослабления режима санкций. Этот законопроект очень необычный, потому что в американской системе управления у главы исполнительной ветви власти, то есть у президента, как правило, была возможность принимать решения, связанные с судьбой санкций. В прошлом, когда санкции были введены решением Конгресса, как например, поправка Джексона-Вэника, у Белого дома всегда оставалось право приостановить их действие в виде исключения. В данной ситуации, насколько я понимаю, у администрации Трампа фактически не останется возможностей, чтобы прибегнуть к такой уловке. Конгресс, по сути, связывает Белому дому руки.

– Иными словами, в случае одобрения этого законопроекта, санкции наверняка останутся в силе во всей их полноте, скажем так, в обозримом будущем, до тех пор, пока Кремль не отступит?

– Я думаю, это верный вывод. Если окончательная версия закона, согласованная Сенатом и Палатой представителей, и подписанная президентом, будет близка к нынешней версии, то мы получим новые экономические наказания в отношении российских фирм и граждан, имеющих отношение к кибератакам в США, узаконивание прежних санкций, введенных за аннексию Крыма и вмешательство в дела Украины, вмешательство в американский избирательный процесс и лишение Белого дома возможностей для ослабления режима санкций, о чем, судя по всему, администрация всерьез подумывала вплоть до последнего времени.

– Может ли этот закон положить конец надеждам на строительство газопровода для поставок российского газа в Германию? Несколько европейских столиц предостерегли США от введения санкций, которые могут затронуть их компании. Напугает это Конгресс?

– Понятно лишь то, что этот контракт, как и другие экономические проекты с Россией, которые, если можно так выразиться, ведутся в «серой зоне» санкций станут объектом пристального внимания. Если этот закон вступит в силу в нынешнем виде, то он может вызвать серьезные трудности в торговле США с европейскими странами. И я не исключаю, что даже некоторые существующие контракты будут видоизменены или отменены, – говорит американский политолог Илан Берман.