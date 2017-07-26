Бомжи поневоле. Эфир в 18:05

25 июля в рамках Всероссийской акции протеста по всей стране прошли митинги и пикеты обманутых дольщиков. Десятки тысяч людей, вложивших иногда последние средства на приобретение единственного жилья, не могут получить его годами и требуют вмешательства чиновников.

В студии Радио Свобода - один из организаторов Всероссийской акции, координатор объединенной рабочей группы «Союза дольщиков России» Игорь Ассанов и две дольщицы из Московской области - Марина Парфенова и Олеся Левина. На видеосвязи - обманутые дольщикики из Красноярска, Томска, Перми, Калининграда, Саратовской и Вологодской областей.