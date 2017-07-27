ЕСПЧ принял жалобу баптиста из США на штраф по "закону Яровой"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу проживающего в Орле баптиста из США Дональда Оссеваарде, которого оштрафовали по обвинению в миссионерской деятельности. Об этом в четверг сообщило издание "Коммерсантъ".
Суд в Страсбурге требует от российских властей ответить, нарушены ли в отношении заявителя пункты Европейской конвенции о праве на свободу и личную неприкосновенность, на свободу мысли совести и религии, а также на свободу собраний и объединений.
В августе минувшего года орловский суд оштрафовал Дональда Оссеваарде на 40 тысяч рублей по обвинению в незаконном миссионерстве. Поводом тогда послужили объявления с приглашением на совместное чтение Евангелия, на которые пожаловались местные жители.
После принятия Государственной думой России "законов Яровой" по статье "Незаконная миссионерская деятельность" были оштрафованы более десяти человек.
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